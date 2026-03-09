Наразі немає офіційного підтвердження зустрічі, а ще раніше її планували на квітень. Як розповів 24 Каналу президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко, події на Близькому Сході точно стануть предметом переговорів.

Який план має Трамп щодо Китаю?

Потенційна зустріч може пришвидшити операцію США проти Ірану. Зрозуміло, що Дональд Трамп хоче вирішити все до початку спілкування з Сі Цзіньпіном. Уже зараз американський президент каже про те, що не хоче повалення іранського режиму, йому буде достатньо впливати на вибори нового лідера.

Думаю, якщо ми дізнаємося, що представник КВІР (військовий орган Ірану – 24 Канал) стане новим верховим лідером, то ситуація ускладниться, особливо для Трампа. Китай також не може залишитися з боку насамперед через економічні причини,

– підкреслив Олексій Буряченко.

Китайська економіка вимагає постійного вироблення продукції та її експорту на зовнішні ринки. Якщо продукція Китаю втратить конкурентоспроможність, то може статися криза перевиробництва. Не можна відкидати, що саме такий план має Дональд Трамп.

"Основним постачальником сирої нафти для Китаю є не Іран і не Росія, а Саудівська Аравія. Через перекриття Ормузької протоки логістика сильно ускладнилася. Думаю, Китай уже прораховує ризики, якщо пересування танкерів повністю зупиниться", – додав Олексій Буряченко.

У такому випадку буде заблоковано 50 – 55% імпорту Китаю. Це означатиме збільшення собівартості, серйозні інфляційні процеси. У середньостроковій перспективі все це матиме негативні наслідки для китайської економіки.

Як діятимуть у Пекіні?

Скоріш за все, зараз Китай намагатиметься домовитися з Трампом, але при цьому вони не можуть погодитися на всі умови США. Американський лідер не лише вимагає нейтралітету Ірану, згортання ядерної програми, але й контролю над енергетичною складовою.

Зараз Іран на 95% торгує своєю нафтою у Китай, бо інші ринки для нього закриті. Якщо країна прийме пропозицію США про інвестиції та відкриття інших ринків, то ціна експортних постачань може збільшитись, а Іран не буде так сильно концентруватися лише на Китаї.

Сі Цзіньпіну доведеться більше платити за нафту, яка йтиме старими каналами. Тож через події на Близькому Сході ми побачимо трансформацію дуже серйозного логістичного та енергетичного вузла,

– наголосив Олексій Буряченко.

Тоді найбільшими експортерами будуть не країни ОПЕК, а Сполучені Штати. Вони вже взяли під контроль Венесуелу, а тепер роблять це з Іраном і країнами Перської затоки. Втім це погана новина для Володимира Путіна. Адже якщо Трампу вдасться реалізувати свій план, то наступним у ланцюжку може стати російський диктатор.

