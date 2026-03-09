Пока нет официального подтверждения встречи, а еще раньше ее планировали на апрель. Как рассказал 24 Каналу президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко, события на Ближнем Востоке точно станут предметом переговоров.

Какой план имеет Трамп по Китаю?

Потенциальная встреча может ускорить операцию США против Ирана. Понятно, что Дональд Трамп хочет решить все до начала общения с Си Цзиньпином. Уже сейчас американский президент говорит о том, что не хочет свержения иранского режима, ему будет достаточно влиять на выборы нового лидера.

Думаю, если мы узнаем, что представитель КСИР (военный орган Ирана – 24 Канал) станет новым верховным лидером, то ситуация усложнится, особенно для Трампа. Китай также не может остаться в стороне прежде всего по экономическим причинам,

– подчеркнул Алексей Буряченко.

Китайская экономика требует постоянной выработки продукции и ее экспорта на внешние рынки. Если продукция Китая потеряет конкурентоспособность, то может произойти кризис перепроизводства. Нельзя исключать, что именно такой план имеет Дональд Трамп.

"Основным поставщиком сырой нефти для Китая является не Иран и не Россия, а Саудовская Аравия. Из-за перекрытия Ормузского пролива логистика сильно усложнилась. Думаю, Китай уже просчитывает риски, если передвижение танкеров полностью остановится", – добавил Алексей Буряченко.

В таком случае будет заблокировано 50 – 55% импорта Китая. Это будет означать увеличение себестоимости, серьезные инфляционные процессы. В среднесрочной перспективе все это будет иметь негативные последствия для китайской экономики.

Как будут действовать в Пекине?

Скорее всего, сейчас Китай будет пытаться договориться с Трампом, но при этом они не могут согласиться на все условия США. Американский лидер не только требует нейтралитета Ирана, сворачивания ядерной программы, но и контроля над энергетической составляющей.

Сейчас Иран на 95% торгует своей нефтью в Китай, потому что другие рынки для него закрыты. Если страна примет предложение США об инвестициях и открытии других рынков, то цена экспортных поставок может увеличиться, а Иран не будет так сильно концентрироваться только на Китае.

Си Цзиньпину придется больше платить за нефть, которая будет идти по старым каналам. Поэтому из-за событий на Ближнем Востоке мы увидим трансформацию очень серьезного логистического и энергетического узла,

– отметил Алексей Буряченко.

Тогда крупнейшими экспортерами будут не страны ОПЕК, а Соединенные Штаты. Они уже взяли под контроль Венесуэлу, а теперь делают это с Ираном и странами Персидского залива. Впрочем это плохая новость для Владимира Путина. Ведь если Трампу удастся реализовать свой план, то следующим в цепочке может стать российский диктатор.

