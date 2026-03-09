Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, пишет BBC.

Почему Нетаньяху призывает иранцев к восстанию?

Руководство Израиля неоднократно высказывало свое мнение о том, что сегодняшний конфликт между США и Ираном поможет иранскому народу освободиться от диктаторского режима.

Поэтому в своем видеообращении премьер Израиля Беньямин Нетаньяху призвал иранцев немедленно действовать. Ведь они стремятся помочь им "освободиться от ига тирании". Однако это может произойти только после решительного шага жителей страны.

Я верю, что если вы восстанете в момент истины, то вскоре наступит день, когда Израиль и Иран снова станут храбрыми друзьями,

– добавил Нетаньяху.

Символичность этого видеообращения усиливалась кадрами, где люди держат флаги Израиля и исторические знамена Ирана со Львом и Солнцем.

