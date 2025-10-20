Владимир Зеленский назвал это "очень хорошей историей". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу украинского президента с журналистами по итогам его визита в США 17 октября.
Когда новые Patriot могут появиться в Украине?
Зеленский рассказал, что сотрудничество с оборонными компаниями по ПВО велось в координации с соответствующими службами США.
Готовим контракт на 25 систем Patriot. Я считаю, что это очень хорошая история. Непростая. Но долговременная. Есть очереди в производстве. И есть то количество систем, которое нужно как можно быстрее, а есть еще и, которая нужна долгосрочная как гарантия безопасности... 25 систем это запрос от нашей армии, хочу это подчеркнуть, – от Воздушных сил, именно от ПВО,
– отметил глава государства.
Разговоры с соответствующими компаниями, Белым домом и лично с Трампом заняли много времени. Зеленский отметил, что была проведена большая работа.
В частности, недавно для этого в США ездила премьер-министр Юлия Свириденко, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров.
"Они подготовили эти наши встречи, потом прошли мои встречи с ними, потом мои в Белом доме. И до этого были телефонные звонки с президентом Трампом", – рассказал Зеленский.
По его словам, сложность заключалась в том, что есть очередь из стран, которые заключили такие же контракты и тоже ожидают поставки.
Что касается Украины, то она будет получать разное количество своих Patriot ежегодно. В то же время Белый дом оставляет за собой право изменить очередь.
Мы понимаем, какие европейские страны могут нам предоставить этот приоритет очереди. Есть больше в этом вопросе позитива – сейчас работаем, чтобы получить необходимые решения,
– также добавил президент Украины.
Украина также ожидала решения на передачу Штатами дальнобойных ракет "Томагавк". Впрочем, процесс пока приостановился. Зеленский считает, что Трамп не хочет передавать это оружие Украине, потому что не хочет эскалации с Россией до встречи с ней.
Сам Трамп заявлял, что США не могут передать Украине все запасы оружия из-за необходимости сохранять свою обороноспособность.
Тем временем Финляндия объявила о новом пакете военной помощи стоимостью примерно 52 миллионов евро. Это уже 30 пакет с начала полномасштабного вторжения России.