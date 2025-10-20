Владимир Зеленский назвал это "очень хорошей историей". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу украинского президента с журналистами по итогам его визита в США 17 октября.

Когда новые Patriot могут появиться в Украине?

Зеленский рассказал, что сотрудничество с оборонными компаниями по ПВО велось в координации с соответствующими службами США.

Готовим контракт на 25 систем Patriot. Я считаю, что это очень хорошая история. Непростая. Но долговременная. Есть очереди в производстве. И есть то количество систем, которое нужно как можно быстрее, а есть еще и, которая нужна долгосрочная как гарантия безопасности... 25 систем это запрос от нашей армии, хочу это подчеркнуть, – от Воздушных сил, именно от ПВО,

– отметил глава государства.

Разговоры с соответствующими компаниями, Белым домом и лично с Трампом заняли много времени. Зеленский отметил, что была проведена большая работа.

В частности, недавно для этого в США ездила премьер-министр Юлия Свириденко, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров.

"Они подготовили эти наши встречи, потом прошли мои встречи с ними, потом мои в Белом доме. И до этого были телефонные звонки с президентом Трампом", – рассказал Зеленский.

По его словам, сложность заключалась в том, что есть очередь из стран, которые заключили такие же контракты и тоже ожидают поставки.

Что касается Украины, то она будет получать разное количество своих Patriot ежегодно. В то же время Белый дом оставляет за собой право изменить очередь.

Мы понимаем, какие европейские страны могут нам предоставить этот приоритет очереди. Есть больше в этом вопросе позитива – сейчас работаем, чтобы получить необходимые решения,

– также добавил президент Украины.

