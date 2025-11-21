Как Пентагон использует деньги для Украины?

Ведомство объявило о предоставлении 29,9 миллиона долларов в рамках программы Defense Production Act (DPA) Title III компании ElementUS Minerals, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство войны США.

Смотрите также Орбан сравнил Украину с алкоголиком и выступил против дальнейшей помощи от ЕС

Эти средства направят на несколько проектов в сфере добычи редкоземельных материалов в США:

С их помощью компания построит производственный комплекс в городе Грамерс (штат Луизиана), на котором будет проводиться отделение и очистка галлия и скандия из имеющихся промышленных отходов.

Также она начнет работы на объекте Critical Resource Accelerator в Сидар-Парке (Техас).

Галлий и скандий – это критические минералы, необходимы широкому спектру оборонных производств и оборудования. Развитие их внутреннего производства является приоритетом,

– заявил помощник секретаря по вопросам политики промышленной базы Майк Каденаззи.

При этом инвестиции в редкоземелье Пентагон осуществляет за счет Закона о дополнительных ассигнованиях Украине от 2022 года, который предусматривает выделение помощи Киеву на общую сумму в почти 40 миллиардов долларов.

Как Пентагон увеличивает запасы редкоземель?

Пентагон в последнее время пытается значительно увеличить запасы важных редкоземельных материалов, необходимых, в частности, для выпуска вооружения. Ранее стало известно, что Пентагон закупит этих критических минералов на 1 миллиард долларов, пишет Financial Times.

В частности, ведомство планирует закупить следующие материалы:

кобальт – на сумму до 500 миллионов долларов;

сурьму – стоимостью до 245 миллионов долларов;

тантал – на сумму до 100 миллионов долларов;

и скандий – стоимостью до 45 миллионов долларов.

Купить все эти минералы Пентагон собирается у различных американских компаний.

Стоит знать! Американские чиновники отмечают, что такие расходы на редкоземель значительно превышают предыдущие инвестиции в эту отрасль. Это, в частности, объясняется также желанием уменьшить зависимость США от редкоземельных элементов Китая.

Почему США не тратит средства на помощь Украине?