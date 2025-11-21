Як Пентагон використовує гроші для України?

Відомство оголосило про надання 29,9 мільйона доларів у межах програми Defense Production Act (DPA) Title III компанії ElementUS Minerals, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство війни США.

Ці кошти спрямують на кілька проєктів у сфері видобутку рідкісноземельних матеріалів у США:

З їх допомогою компанія збудує виробничий комплекс у місті Грамерс (штат Луїзіана), на якому буде проводитися відокремлення та очищення галію й скандію з наявних промислових відходів.

Також вона розпочне роботи на об’єкті Critical Resource Accelerator у Сідар-Парку (Техас).

Галій і скандій – це критичні мінерали, необхідні широкому спектру оборонних виробництв та обладнання. Розвиток їхнього внутрішнього виробництва є пріоритетом,

– заявив помічник секретаря з питань політики промислової бази Майк Каденаззі.

При цьому інвестиції у рідкісноземи Пентагон здійснює коштом Закону про додаткові асигнування Україні від 2022 року, який передбачає виділення допомоги Києву на загальну суму в майже 40 мільярдів доларів.

Як Пентагон збільшує запаси рідкісноземів?

Пентагон останнім часом намагається значно збільшити запаси важливих рідкісноземельних матеріалів, необхідних, зокрема, для випуску озброєння. Раніше стало відомо, що Пентагон закупить цих критичних мінералів на 1 мільярд доларів, пише Financial Times.

Зокрема, відомство планує закупити такі матеріали:

кобальт – на суму до 500 мільйонів доларів;

сурму – вартістю до 245 мільйонів доларів;

тантал – на суму до 100 мільйонів;

та скандій – вартістю до 45 мільйонів доларів.

Купити усі ці мінерали Пентагон збирається у різних американських компаній.

Варто знати! Американські високопосадовці зазначають, що такі витрати на рідкісноземи значно перевищують попередні інвестиції у цю галузь. Це, зокрема, пояснюється також бажанням зменшити залежність США від рідкісноземельних елементів Китаю.

Чому США не витрачає кошти на допомогу Україні?