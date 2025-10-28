Кто и как помогает теневому флоту?

Один из объектов расследования – работающий как топливная станция танкер Rina, заправляющий топливом суда, проходящие через датские проливы, сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.

Среди них есть танкеры из российского теневого флота, которые помогают обходить западные санкции. Еще один танкер, который может им помогать, – Zircone.

Rina и Zircone принадлежат компании FB Trade, зарегистрированной в Дубае. Однако ее связи и настоящие владельцы ведут к балтийскому бункеровочному гиганту Fast Bunkering, который до недавнего времени работал в порту Клайпеды (Литва):

Между июнем 2024 года и мартом 2025 года танкеры-бункеровщики Rina и Zircone совершили 286 операций между судами, заправив 177 нефтяных.

Из них по меньшей мере 159 заходили в российские порты незадолго до или после этих перевозок.

По меньшей мере 20 из этих танкеров имели четкие признаки того, что они являются частью российского теневого флота.

В частности, эти суда не имели страхового покрытия ни от одного члена Международной группы клубов P&I, а их владельцы и управляющие компании были зарегистрированы вне юрисдикции Коалиции по ограничению цен на нефть,

– сказал аналитик Анатолий Кравцев.

В течение почти 10 месяцев два корабля заправляли их топливом по меньшей мере 30 раз. Хотя ни одно из 177 судов, которые обслуживали Rina и Zircone, не было под санкциями во время заправки, как и Fotou, еще 19 их танкеров-клиентов позже были добавлены в санкционные списки ЕС, США или Великобритании.

Еще 27 упоминаются как такие, принадлежащие к теневому флоту или связанные с санкционными организациями в базе данных OpenSanctions, которая отслеживает международные санкции.

Еще одна компания Tintrade, которая принадлежит Fast Bunkering, имела контракт с белорусской фирмой, связанной с подсанкционным олигархом. Нефтепродукты импортировались в ЕС с использованием поддельных таможенных кодов и впоследствии транзитом проходили через порты Эстонии и Латвии.

NT Bunkering AS и Fast Bunkering SIA – поставляли около 1,5 миллиона тонн судового топлива ежегодно / графика LRT

Российское топливо в Литве

Данные, собранные журналистами, свидетельствуют о том, что российское топливо могло попасть в Клайпеду в Литве. Финансовые отчеты показывают, что в 2022 году литовская компания Saurix Kuras приобрела у NT Bunkering нефтепродуктов на сумму более 30 миллионов евро.

Источники, знакомые с документами компании, утверждают, что топливо российского происхождения было доставлено в Клайпеду танкером быстрого бункеровки Ristna , затем перегружено в Grumant и поставлялось клиентам Saurix Kuras.

После введения санкций происхождение топлива систематически маскировалось в сертификатах, указывая Казахстан и другие страны вместо России, откуда на самом деле происходила продукция.

На фоне растущего правового и общественного давления член правления признал, что санкции разрушили бизнес-модель Fast Bunkering. К 2024 году компания продала свои танкеры для Балтийского моря.

Однако, это расследование показывает, что, несмотря на смену владельцев, два судна группы, Rina и Zircone, остаются под контролем компаний, связанных с Fast Bunkering. Они до сих пор продают топливо танкерам, перевозящим российскую нефть, в частности тем, принадлежащих к теневому флоту.

Что известно о теневом флоте России?