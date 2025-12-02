Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал F5Haber.
Что известно о поражении российского корабля?
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что танкер Midvolga 2, который направлялся из России в Грузию с грузом подсолнечного масла, подвергся нападению в 150 километрах от побережья Турции.
По данным ведомства, экипаж корабля не пострадал. Там убеждают, что судно с исправными двигателями продолжает движение в направлении города Синоп.
Между тем сервис, который отслеживает движение судов в реальном времени, показывает, что танкер Midvolga 2 последний раз фиксировался 11 дней назад у берегов Крыма и Ростова.
Отслеживание российского корабля / Скриншот
Владельцем танкера является Средневолжская судоходная компания, а судно построено в 2014 году.
Пока не сообщается, кто именно атаковал судно.
Заметим, что, что 28 ноября Украина взяла на себя ответственность за подрыв танкеров Kairos и Virat, принадлежащих "теневому флоту" России.
Больше об ударах по российскому флоту
Недавно OSINT-аналитик Том Байк предположил, что российские военные вывели из дока большой десантный корабль проекта 1171 типа "Тапир", который готовят к ремонту после украинской атаки на порт Новороссийск. По его данным, судно перевели в более защищенную часть акватории.
А в ночь на 23 ноября Краснодарский край России подвергся удару неизвестных дронов. Местные жители сообщали о взрывах и включенной сирене тревоги. Вероятной целью атаки могла стать база Черноморского флота России.