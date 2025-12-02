Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал F5Haber.

К теме Вспыхнул масштабный пожар, горят резервуары: в Орловской области дроны атаковали нефтебазу

Что известно о поражении российского корабля?

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что танкер Midvolga 2, который направлялся из России в Грузию с грузом подсолнечного масла, подвергся нападению в 150 километрах от побережья Турции.

По данным ведомства, экипаж корабля не пострадал. Там убеждают, что судно с исправными двигателями продолжает движение в направлении города Синоп.

Между тем сервис, который отслеживает движение судов в реальном времени, показывает, что танкер Midvolga 2 последний раз фиксировался 11 дней назад у берегов Крыма и Ростова.



Отслеживание российского корабля / Скриншот

Владельцем танкера является Средневолжская судоходная компания, а судно построено в 2014 году.

Пока не сообщается, кто именно атаковал судно.

Заметим, что, что 28 ноября Украина взяла на себя ответственность за подрыв танкеров Kairos и Virat, принадлежащих "теневому флоту" России.

Больше об ударах по российскому флоту