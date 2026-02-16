На переговорах в Женеве стороны будут обсуждать более широкий спектр вопросов по сравнению с Абу-Даби. Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков.
О чем Украина, Россия и США будут говорить в Женеве?
По словам российского чиновника, на встрече также поднимут вопросы территорий.
Песков отдельно уточнил, что Владимир Мединский остается главой делегации России на переговорах по Украине. В раундах в Абу-Даби он не участвовал, потому что там якобы речь шла о вопросах безопасности.
Спикер Путина отметил, что делегация России на предстоящих переговорах в Женеве будет расширена. Кроме Мединского, в них примут участие заместитель главы МИД Галузин, глава ГРУ Игорь Костюков и другие.
Кирилл Дмитриев тоже примет участие в переговорах в Женеве, но он работает отдельным треком.
Песков подчеркнул, что российский диктатор находится в постоянном контакте с переговорщиками по Украине. Он дал делегации подробные инструкции перед вылетом на переговоры в Женеву.
Что известно о ходе мирных переговоров?
- Владимир Зеленский назвал смену главы российской делегации неожиданностью. По мнению президента Украины, поставив во главе делегации "историка" Мединского, Кремль пытается затянуть время с принятием решений. Украинский лидер выразил надежду, что американцы не позволят россиянам играть с собой.
- Как утверждают аналитики Института изучения войны, Россия на переговорах в Женеве потребует не только территориальных уступок от Украины, но и смены власти на пророссийскую.
- Знаковым моментом является то, что к российской делегации присоединился заместитель Лаврова Михаил Галузин. Накануне он заявил, что Россия готова в день выборов в Украине прекратить огонь. В то же время Украина должна перейти под временное внешнее управление под эгидой ООН. Мол, только так можно обеспечить честные выборы.