Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Что ожидать от переговоров в Женеве?
Неожиданность состоит в том, что россияне сменили руководителя группы. Я думаю, они хотят отложить принятие решений. Но, возможно, я несколько пессимистично настроен,
– так украинский лидер отреагировал на изменения в составе российской делегации.
Справка: На переговорах в Женеве российскую делегацию будет возглавлять помощник Путина Владимир Мединский. На предыдущих раундах прошедших в Абу-Даби переговоров во главе россиян находился председатель Главного разведывательного управления России Игорь Костюков. Ранее Мединский являлся руководителем российской делегации еще на прошлогодних переговорах в Стамбуле. Он часами вел исторические монологи вместо того, чтобы обсуждать конкретные вопросы.
В то же время, президент рассчитывает, что американская сторона не позволит оккупантам отложить переговоры или начать их с начала, пользуясь сменой руководителя своей группы.
Я также надеюсь, что американцы не позволят россиянам таким образом поиграть с ними,
– подчеркнул Зеленский.
По словам президента, в Женеве будут обсуджаться мониторинг прекращения огня и обмен военнопленными.
Что известно о ходе мирных переговоров между Украиной, США и Россией?
- По мнению Зеленского, переговоры между Украиной, Россией и США зашли в тупик. Главная причина – территориальные требования Кремля и отсутствие гарантий безопасности для Украины.
- Западные СМИ утверждают, что Украина якобы готова рассмотреть "отказ от контроля над частью Донбасса" ради мира. Также президент Зеленский вроде бы рассматривал "свободную экономическую зону" в регионе.
- Дональд Трамп заявил, что Россия якобы хочет заключить мирное соглашение с Украиной. Трамп отметил, что Зеленскому "придется действовать", чтобы "не упустить прекрасную возможность". Администрация Трампа стремится добиться завершения войны в Украине к лету.