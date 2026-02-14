Накануне основных мероприятий Мюнхенской конференции также состоялась двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Марка Рютте. Подробнее о заявлениях генерального секретаря НАТО рассказала из Мюнхена ведущая 24 Канала Андриана Кучер.

Что должны сделать партнеры, чтобы помочь Украине?

Марк Рютте вспомнил, что во время его визита в Киев 3 февраля, он видел результат того, когда пять российских ракет атакуют одну электростанцию. Однако, по словам Зеленского, несмотря на то, что в Украине нет ни одной электростанции, которая бы не была атакована Россией, страна продолжает производить электроэнергию.

На стойкости украинцев также акцентировал Рютте, подчеркнув, что несмотря на все ужасные сложности, с которыми они сталкиваются, он увидел в их глазах невероятное сопротивление и желание закончить эту войну на достойных условиях, а не на тех, что навязывает Россия.

Генсек НАТО отметил, что именно сейчас должен сделать Альянс, отдельные страны, являющиеся его членами, чтобы поддержать Украину в ее борьбе.

Обратите внимание! Ранее Марк Рютте на полях Мюнхенской конференции отмечал, что "Россия хочет казаться могучим медведем в войне против Украины, но на самом деле она является садовой улиткой". Рютте также отметил, что Украина в дальнейшем будет получать помощь от партнеров.

Прежде всего, по его мнению, нужно осознать, что россияне не побеждают. Они потеряли 65 тысяч человек в декабре и в январе и они очень немного приобретают в Донецкой области. Россияне захватывают так мало земли, что это почти не играет роли. Но они теряют своих людей.

Если есть диктатор в Москве, который хочет это сделать, то мы работаем с кем-то, кто хочет это делать, кто хочет столько своих людей убить в этой войне. И мы должны относиться к этому серьезно, ведь это – безумное поведение на любом уровне,

– подчеркнул Марк Рютте.

Он также отметил, что должны сделать партнеры Украины, а именно – убедиться в том, что украинцы, которые защищают себя и которые никогда не сдадутся, имеют все то, что им нужно – ракеты и другое вооружение, чтобы бить по территории России, сбивать ракеты, которые летят на Украину.

Потому что это то, что, по словам генерального секретаря НАТО, происходит не на фронте, это то, что бьет по городам, по гражданским людям, по инфраструктуре для того, чтобы создать хаос, панику.

Что происходит на Мюнхенской конференции?