Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами на полях Мюнхенської безпекової конференції, передає 24 Канал.
Що очікувати від переговорів у Женеві?
Несподіванка полягає у тому, що росіяни змінили керівника групи. Я думаю, що вони хочуть відкласти ухвалення рішень. Але можливо, я дещо песимістично налаштований,
– так український лідер відреагував на зміни у складі російської делегації.
Довідка: На переговорах у Женеві російську делегацію цього разу очолюватиме помічник Путіна Володимир Мединський. На попередніх раундах перемовин, які пройшли в Абу-Дабі, на чолі росіян перебував голова Головного розвідувального управління Росії Ігор Костюков. Раніше Мединський був керівником російської делегації ще на минулорічних переговорах у Стамбулі. Він годинами вів історичні монологи замість того, щоб обговорювати конкретні питання.
Водночас президент розраховує, що американська сторона не дозволить окупантам відкласти перемовини або розпочати їх з початку, користуючись зміною керівника своєї групи.
Я також сподіваюся, що американці не дозволять росіянам у такий спосіб погратися з ними,
– наголосив Зеленський.
За словами президента, у Женеві має обговорюватися моніторинг припинення вогню та обмін військовополоненими.
Що відомо про перебіг мирних переговорів між Україною, США та Росією?
- На думку Зеленського, переговори між Україною, Росією та США зайшли у глухий кут. Головна причина – територіальні вимоги Кремля та відсутність гарантій безпеки для України.
- Західні ЗМІ стверджують, що Україна нібито готова розглянути "відмову від контролю над частиною Донеччини" заради миру. Також президент Зеленський начебто розглядав "вільну економічну зону" у регіоні.
- Дональд Трамп заявив, що Росія нібито хоче укласти мирну угоду з Україною. Трамп зазначив, що Зеленському "доведеться діяти", щоб "не втратити чудову можливість". Адміністрація Трампа прагне домогтися завершення війни в Україні до літа.