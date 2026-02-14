Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами на полях Мюнхенської безпекової конференції, передає 24 Канал.

Дивіться також Це божевільна поведінка: Рютте у Мюнхені вказав на мізерні здобутки Росії та шалені втрати

Що очікувати від переговорів у Женеві?

Несподіванка полягає у тому, що росіяни змінили керівника групи. Я думаю, що вони хочуть відкласти ухвалення рішень. Але можливо, я дещо песимістично налаштований,

– так український лідер відреагував на зміни у складі російської делегації.

Довідка: На переговорах у Женеві російську делегацію цього разу очолюватиме помічник Путіна Володимир Мединський. На попередніх раундах перемовин, які пройшли в Абу-Дабі, на чолі росіян перебував голова Головного розвідувального управління Росії Ігор Костюков. Раніше Мединський був керівником російської делегації ще на минулорічних переговорах у Стамбулі. Він годинами вів історичні монологи замість того, щоб обговорювати конкретні питання.

Водночас президент розраховує, що американська сторона не дозволить окупантам відкласти перемовини або розпочати їх з початку, користуючись зміною керівника своєї групи.

Я також сподіваюся, що американці не дозволять росіянам у такий спосіб погратися з ними,

– наголосив Зеленський.

За словами президента, у Женеві має обговорюватися моніторинг припинення вогню та обмін військовополоненими.

Що відомо про перебіг мирних переговорів між Україною, США та Росією?