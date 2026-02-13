Про це Дональд Трамп заявив під час розмови із журналістами 13 лютого, передає Al Jazeera.

Що сказав Трамп щодо України та угоди з Росією?

Дональд Трамп заявив, що Росія буцімто хоче укласти мирну угоду з Україною. Тому, за словами глави Білого дому, Зеленському "доведеться діяти".

Інакше він (Володимир Зеленський – 24 Канал) втратить чудову можливість. Йому доведеться діяти,

– сказав Трамп.

До речі, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус пояснив в етері 24 Каналу, що Дональду Трампу легше натиснути на Володимира Зеленського, адже Володимир Путін не йде на зустріч і не планує про щось домовлятися. Зокрема, Трамп вимагає від Зеленського той провів вибори в Україні, оскільки це може додати йому політичних балів перед виборами в США у 2026 році.

Як Трамп посилює тиск на Україну щодо мирної угоди?

NYT писало, що адміністрація Трампа посилює тиск на Україну, щоб наша країна пішла на поступки Росії, адже США прагнуть завершити війну до літа. Своєю чергою, Дональд Трамп неодноразово заявляв, що прагне отримати політичні дивіденди від можливого завершення війни.

Видання The Atlantic зазначало, що Дональд Трамп може вийти з переговорів щодо України, щоб зосередитися на передвиборчій кампанії на проміжних виборах в США. Американський лідер може вирішити, що дипломатичний процес став для нього політично програшними.