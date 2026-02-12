Таку думку 24 Каналу висловив історик і професор Українського католицького університету Ярослав Грицак, зазначивши, що для Трампа це добре не закінчиться. За його словами, Янукович теж так починав.

"Ні Янукович, ні Трамп не рахуються з реальністю. Вони мають свої великі чи малі візії, але не зважають на те, що є насправді", – висловився історик.

Чим Трамп схожий на Януковича?

Ярослав Грицак вважає, що схожість Януковича з Трампом у тому, що це тип лідера, який ставить успіх країни й партії в один ряд зі своїм особистим успіхом. Президент США цього не приховує, адже мовиться про власне збагачення.

Я не думаю, що Трампу це вдасться. Все-таки у США діють інституції, є не мала кількість людей, які цьому опиратимуться. Я не виключаю, що Трамп може вдатися до зброї, але треба чекати на вибори до Конгресу,

– підкреслив він.

Це важливо, адже зараз популярність Трампа досить низька. Раніше вся його політична сила трималась на високих рейтингах. Тому, на думку історика, з часом Трамп почне здавати позиції.

Важливо! Масштабну операцію ICE у Міннесоті під назвою Operation Metro Surge вирішили згорнути після двох смертельних випадків і хвилі масових протестів. Адміністрація Трампа припинила активну фазу кампанії. За словами Тома Гомана, який координував операцію, її результати зробили штат менш привабливим для злочинців, а за час рейдів було затримано понад 4 тисячі осіб.

Крім цього, президент США, ймовірно, прагне посісти важливе місце у геополітиці. Підтвердженням цього може стати Венесуела та арешт Ніколаса Мадуро.

США заявляють, що вони є пан-господар на двох американських континентах. Мовляв, вони роблять там, що хочуть, і ніхто не може у це втрутитись. І в цьому сенсі вони часто бувають ефективнішими за будь-яку іншу державу, зокрема і за Росії,

– зауважив Ярослав Грицак.

Він підкреслив, що сам факт подій у Венесуелі сильно принизив у Володимира Путіна. Все тому, що Трампу вдалося зробити те, на що розраховував кремлівський диктатор у випадку з Україною.

"Трамп пробує зійти з рейок світового лідерства. Європа й США можуть бути світовим лідером лише тоді, коли працюють у рамках усього світу. Коли Трамп обмежується лише США, то він робить свою країну не великою, а малою", – зазначив історик.

Грицак також додав, якщо мовиться світове лідерство Китаю, Росії, Європи та США, то варто не забувати питання українського фактора. Хоч Україна є не такою великою, як ці країни, але вона є дуже важливою частиною рівняння у відносинах між цими державами.

Яку політику веде Трамп?