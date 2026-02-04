Таку інформацію повідомив американський президент у соцмережі Truth Social. Попередні контакти між лідерами були наприкінці листопада 2025 року.

Що обговорили Трамп і Сі Цзіньпін?

Дональд Трамп повідомив про довгу та ґрунтовну розмову із Сі Цзіньпіном, під час якої обговорили торгівлю, військові питання, Тайвань, війну між Росією та Україною та майбутній візит американського президента до Китаю.

Також він розповів про обговорення поточної ситуації з Іраном, купівлі нафти та газу Китаєм у США, розгляду Пекіном можливості закупівлі додаткової сільськогосподарської продукції, а також постачання двигунів до літаків тощо.

Відносини з Китаєм, і мої особисті стосунки з президентом Сі, надзвичайно добрі, і ми обидва розуміємо, наскільки важливо зберегти їх такими. Я вірю, що протягом наступних трьох років мого президентства буде досягнуто багато позитивних результатів, пов'язаних з президентом Сі та Китайською Народною Республікою,

Що відомо про відносини США і Китаю?