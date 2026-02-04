Такую информацию сообщил американский президент в соцсети Truth Social. Предыдущие контакты между лидерами были в конце ноября 2025 года.
Что обсудили Трамп и Си Цзиньпин?
Дональд Трамп сообщил о длинном и обстоятельном разговоре с Си Цзиньпином, во время которого обсудили торговлю, военные вопросы, Тайвань, войну между Россией и Украиной и предстоящий визит американского президента в Китай.
Также он рассказал об обсуждении текущей ситуации с Ираном, покупки нефти и газа Китаем у США, рассмотрения Пекином возможности закупки дополнительной сельскохозяйственной продукции, а также поставки двигателей к самолетам и тому подобное.
Отношения с Китаем, и мои личные отношения с президентом Си, чрезвычайно хорошие, и мы оба понимаем, насколько важно сохранить их такими. Я верю, что в течение следующих трех лет моего президентства будет достигнуто много положительных результатов, связанных с президентом Си и Китайской Народной Республикой,
– написал он.
Что известно об отношениях США и Китая?
Axios в конце декабря сообщало, что Дональд Трамп предлагает разделить мир на сферы влияния между США, Россией и Китаем, в частности отказываясь от санкций против Китая и способствуя компромиссам с Россией.
В октябре во время визита в Южную Корею Дональд Трамп встречался с лидером Китая Си Цзиньпином. После общения с ним глава Белого дома объявлял о снижении некоторых тарифов на китайские товары.
К слову, во время предыдущего телефонного разговора лидеров в ноябре Си Цзиньпин выразил надежду, что Украина и Россия "сузят разногласия и как можно быстрее достигнут справедливого соглашения" об окончании войны.