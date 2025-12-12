Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.
Читайте также "Два злодея – одна цель": на обложке Der Spiegel изобразили Трампа и Путина
Какую стратегию выбирает Трамп?
По словам журналистов, последнее время Трамп звучит как самый большой "китайский голубь" в Вашингтоне.
В частности, его администрация отказалась от планов ввести санкции против Китая за масштабную кибератаку "Соляной тайфун" в прошлом году – чтобы не поставить под угрозу торговое соглашение. Когда в прошлом месяце Китай и Япония вели резкую риторику вокруг Тайваня, Трамп стал на сторону Пекина и призвал премьера Японии Санаэ Такаичи "снизить градус".
Недавно президент США также объявил, что посетит Пекин в апреле, а Си Цзиньпин совершит ответный визит позже в 2026 году.
Подобную стратегию Трамп применяет и в отношении России: речь идет об отходе от конфронтации в пользу компромиссов, заключения соглашений и готовности принимать территориальные завоевания.
Посланцы Трампа давят на Украину, чтобы она уступила России Донбасс, и уже представляют новую эру "стратегической стабильности" с Москвой, которая может открыть огромные коммерческие возможности. В то время как Трамп накладывал санкции на крупнейшие российские нефтяные компании, его команда уже четко дала понять, что хочет восстановить отношения с Москвой как можно скорее после завершения войны.
Новая Стратегия национальной безопасности Трампа заметно менее враждебна к России, чем к Европейскому Союзу, который Трамп назвал "приходящим в упадок" проектом старого либерального порядка,
– отмечают в Axios.
По словам журналистов, в модели сосуществования великих держав Трампа сферы влияния являются ценой стабильности. Для США это означает усиление контроля над Западным полушарием, противостояние Венесуэле, которую поддерживают Китай и Россия, и предупреждение обоим государствам держаться подальше от Америки.
США продвигают мирный план: последние новости
Сейчас США стремятся убедить Украину в необходимости территориальных уступок России. По словам Владимира Зеленского вопрос, который требует наибольших дискуссий – это контроль над Донбассом и Запорожской АЭС.
Мирный план, который США предложили Украине, вероятно, еще не готов. Все потому, что он состоит из различных документов, которые нуждаются в доработке.
Соединенные Штаты предлагают формат создания так называемой свободной экономической зоны на Донбассе. Этот вариант также имеет риски и не до конца отвечает интересам Украины.