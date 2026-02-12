Том Гоман, який очолював кампанію Білого дому з посилення контролю на кордонах і фактично керував операціями ICE, заявив, що завдяки цій операції штат перестав бути "притулком для злочинців". Про це пише Sky News.

Чому Трамп завершує депортаційну операцію в Міннесоті?

Том Гоман заявив, що адміністрація погодилася припинити Operation Metro Surge.

В рамках операції до штату, особливо до Міннеаполіса, було направлено 3 тисячі озброєних агентів Служби імміграції та митного контролю (ICE).

Внаслідок наших дій Міннесота стала менш привабливою для злочинців,

– зазначив Гоман.

Операція, що стартувала 1 грудня, призвела до арешту понад 4 тисяч осіб, однак викликала масові протести проти агентів ICE, під час яких загинули двоє людей.

