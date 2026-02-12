Том Гоман, який очолював кампанію Білого дому з посилення контролю на кордонах і фактично керував операціями ICE, заявив, що завдяки цій операції штат перестав бути "притулком для злочинців". Про це пише Sky News.
Том Гоман заявив, що адміністрація погодилася припинити Operation Metro Surge.
В рамках операції до штату, особливо до Міннеаполіса, було направлено 3 тисячі озброєних агентів Служби імміграції та митного контролю (ICE).
Внаслідок наших дій Міннесота стала менш привабливою для злочинців,
– зазначив Гоман.
Операція, що стартувала 1 грудня, призвела до арешту понад 4 тисяч осіб, однак викликала масові протести проти агентів ICE, під час яких загинули двоє людей.
Агент ICE застрелив 37-річну жінку, Рене Гуд, яка, за версією федеральних правоохоронців, намагалася наїхати на службову машину під час операції. Мер міста засудив дії агента і закликав до розслідування, тоді як Міністерство внутрішньої безпеки та президент Трамп назвали це актом самозахисту.
Також у Міннеаполісі агенти ICE застрелили 37-річного Алекса Претті під час затримання, що викликало протести та критику місцевої влади. За версією агентів, чоловік чинив опір і мав пістолет, тоді як президент Трамп публічно підтримав дії ICE, що посилило політичну напруженість у місті.
Взимку 2025 – 2026 у США різко активізувалися рейди ICE та USBP, що через жорстокість і цинізм дедалі частіше порівнюють із діями Гестапо. Основним осередком репресій стала Міннесота, де агенти арештовували людей навіть із легальним статусом, викликаючи страх і протести.
Українці, які живуть у США, відчувають особливу вразливість: багато хто носить документи постійно, оформлює довіреності на дітей і обмежує пересування, бо навіть легальний статус не гарантує безпеки. У соцмережах активно обговорюють рейди, а адвокати часто не знають, як допомогти постраждалим.