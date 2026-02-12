Попри публічність і зафіксовані факти, федеральна влада не визнає зловживань, виправдовує дії агентів і фактично підтримує їхню тактику. Ситуація не залишає осторонь і українців у Штатах. Детальніше про це повідомляє 24 Канал після розмови з колишньою киянкою, яка наразі проживає у Каліфорнії.

Які настрої панують серед українців у США на тлі рейдів ICE?

Співрозмовниця 24 Каналу на умовах анонімності розповіла, що не має громадянства і почувається лише спостерігачкою, але навіть наявність документів нині не гарантує безпеки, адже людей можуть затримувати навіть не зважаючи на їхній статус.

За її словами, ситуація значно серйозніша, ніж здається збоку: арештовують навіть тих, хто має pending-статус, вчасно подав документи на продовження, сплатив збори та отримав підтвердження від USCIS. Адвокати, каже вона, часто не знають, як діяти в нових умовах.

Сама жінка – іммігрантка і мати маленької доньки, тому особливо гостро відчуває зміни. Тепер власники грін-карт постійно носять їх із собою, адже перевірки можуть відбуватися будь-де. Вона й сама бере документи щоразу, виходячи з дому, бо сусідка нібито бачила рейд у їхньому районі. За її словами, подібну атмосферу тотального контролю вона пам'ятає лише з поїздок до Росії до 2014 року, тепер ж щось схоже вона побачила й у Штатах.

У діаспорних спільнотах у соцмережах активно обговорюють рейди та способи убезпечити себе. За словами українки з Каліфорнії, у місцевих групах люди питають, що буде з дітьми у разі затримання батьків.

У нас у локальних групах зараз багато запитань – типу, якщо мене "пов'яжуть", то куди заберуть дітей? У кого тут родичі чи друзі – оформлюють документи, щоб дітей їм віддавали (в разі чого),

– поділилася переживаннями жінка.

Вона також розповіла про сім'ю з України, яка прожила у США 13 років у статусі очікування притулку, мала бізнес і шестирічну дитину, але через страх затримань вирішила повернутися. Для батьків саме доля дітей – найбільший страх.

Як зазначає 24 Канал, у спільнотах панують тривога й розпач. Люди сподіваються на допомогу адвокатів і українських представництв у США, однак їхні можливості обмежені в протистоянні з федеральною владою.

