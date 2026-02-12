Несмотря на публичность и зафиксированные факты, федеральная власть не признает злоупотреблений, оправдывает действия агентов и фактически поддерживает их тактику. Ситуация не оставляет в стороне и украинцев в Штатах. Подробнее об этом сообщает 24 Канал после разговора с бывшей киевлянкой, которая сейчас проживает в Калифорнии.

К теме В США агент миграционной службы застрелил женщину во время протеста: какая реакция Трампа

Какие настроения царят среди украинцев в США на фоне рейдов ICE?

Собеседница 24 Канала на условиях анонимности рассказала, что не имеет гражданства и чувствует себя только наблюдательницей, но даже наличие документов сейчас не гарантирует безопасности, ведь людей могут задерживать даже несмотря на их статус.

По ее словам, ситуация значительно серьезнее, чем кажется со стороны: арестовывают даже тех, кто имеет pending-статус, вовремя подал документы на продление, оплатил сборы и получил подтверждение от USCIS. Адвокаты, говорит она, часто не знают, как действовать в новых условиях.

Сама женщина – иммигрантка и мать маленькой дочери, поэтому особенно остро чувствует изменения. Теперь владельцы грин-карт постоянно носят их с собой, ведь проверки могут происходить где угодно. Она и сама берет документы каждый раз, выходя из дома, потому что соседка якобы видела рейд в их районе. По ее словам, подобную атмосферу тотального контроля она помнит только из поездок в Россию до 2014 года, теперь же что-то похожее она увидела и в Штатах.

В диаспорных сообществах в соцсетях активно обсуждают рейды и способы обезопасить себя. По словам украинки из Калифорнии, в местных группах люди спрашивают, что будет с детьми в случае задержания родителей.

У нас в локальных группах сейчас много вопросов – типа, если меня "повяжут", то куда заберут детей? У кого здесь родственники или друзья – оформляют документы, чтобы детей им отдавали (в случае чего),

– поделилась переживаниями женщина.

Она также рассказала о семье из Украины, которая прожила в США 13 лет в статусе ожидания убежища, имела бизнес и шестилетнего ребенка, но из-за страха задержаний решила вернуться. Для родителей именно судьба детей – самый большой страх.

Как отмечает 24 Канал, в сообществах царят тревога и отчаяние. Люди надеются на помощь адвокатов и украинских представительств в США, однако их возможности ограничены в противостоянии с федеральными властями.

Агенты ICE устроили произвол в Штатах: что известно о смертельных случаях?