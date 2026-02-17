Трамп отметил, что Украина должна "быстро садиться за стол переговоров". Об этом сообщил Белый дом.
Что ожидает Трамп от встречи в Женеве?
На переговоры в Женеве со стороны США приедут Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Дональд Трамп отметил, что это будут "очень важные переговоры". Он добавил, что Украине сейчас как можно быстрее нужно начинать диалог.
Ну, у нас большие переговоры. Это будет очень просто. То есть, смотрите, пока что Украине лучше быстрее сесть за стол переговоров. Вот и все, что я вам говорю. Мы находимся в такой позиции, что хотим, чтобы они пришли,
– заявил президент.
Напомним, что третий раунд мирных переговоров между Украиной, Россией и США состоится 17 – 18 февраля в Женеве. Команда переговорщиков от Украины вечером 16 февраля уже прибыла к месту встречи. Рустем Умеров заявил, что ожидает конструктивную работу и предметные встречи по безопасности и гуманитарным вопросам.
Что известно о ходе переговоров?
Президент Чехии Петр Павел считает, что быстрое заключение мирного соглашения между Украиной и Россией является слишком оптимистичным, поскольку Россия не готова соглашаться с условиями мира.
Предварительные переговоры в Женеве не прогнозируют прорыва, поскольку Россия продолжает настаивать на максималистских требованиях, а США требуют компромиссов от Украины.
Сийярто заявил, что Венгрия готова принять мирный саммит по Украине. Страна якобы с самого начала "поддерживала мирные усилия Дональда Трампа".