Трамп наголосив, що Україна має "швидко сідати за стіл переговорів". Про це повідомив Білий дім.

Що очікує Трамп від зустрічі в Женеві?

На переговори в Женеві зі сторони США приїдуть Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Дональд Трамп зазначив, що це будуть "дуже важливі переговори". Він додав, що Україні зараз краще якнайшвидше потрібно розпочинати діалог.

Ну, у нас великі переговори. Це буде дуже просто. Тобто, дивіться, поки що Україні краще швидше сісти за стіл переговорів. Ось і все, що я вам кажу. Ми перебуваємо в такій позиції, що хочемо, щоб вони прийшли,

– заявив президент.

Нагадаємо, що третій раунд мирних переговорів між Україною, Росією та США відбудеться 17 – 18 лютого у Женеві. Команда переговорників від України ввечері 16 лютого вже прибула до місця зустрічі. Рустем Умєров заявив, що очікує на конструктивну роботу та предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань.

Що відомо про хід переговорів?