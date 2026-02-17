Трамп наголосив, що Україна має "швидко сідати за стіл переговорів". Про це повідомив Білий дім.
Дивіться також Трамп купився на обіцянки Путіна, – інтерв'ю експосла у США про переговори й гарантії безпеки
Що очікує Трамп від зустрічі в Женеві?
На переговори в Женеві зі сторони США приїдуть Стів Віткофф та Джаред Кушнер.
Дональд Трамп зазначив, що це будуть "дуже важливі переговори". Він додав, що Україні зараз краще якнайшвидше потрібно розпочинати діалог.
Ну, у нас великі переговори. Це буде дуже просто. Тобто, дивіться, поки що Україні краще швидше сісти за стіл переговорів. Ось і все, що я вам кажу. Ми перебуваємо в такій позиції, що хочемо, щоб вони прийшли,
– заявив президент.
Нагадаємо, що третій раунд мирних переговорів між Україною, Росією та США відбудеться 17 – 18 лютого у Женеві. Команда переговорників від України ввечері 16 лютого вже прибула до місця зустрічі. Рустем Умєров заявив, що очікує на конструктивну роботу та предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань.
Що відомо про хід переговорів?
Президент Чехії Петр Павел вважає, що швидке укладення мирної угоди між Україною та Росією є надто оптимістичним, оскільки Росія не готова погоджуватися з умовами миру.
Попередні переговори у Женеві не прогнозують прориву, оскільки Росія продовжує наполягати на максималістських вимогах, а США вимагають компромісів від України.
Сіярто заявив, що Угорщина готова прийняти мирний саміт щодо України. Країна нібито з самого початку "підтримувала мирні зусилля Дональда Трампа".