Опісля Сіярто опублікував допис на своїй сторінці в X.

Що заявив Сіярто?

Угорський міністр заявив, що обговорив з американською сторону "перспективи миру в Україні".

Угорщина – єдина країна в Європі, яка з самого початку підтримувала мирні зусилля Дональда Трампа. Ми не постачали зброю, тримали дипломатичні канали відкритими,

– написав Сіярто.

Тож з огляду на це Угорщина, відома своєю проросійською позицією, вирішила, що готова провести "мирний саміт".

