Опісля Сіярто опублікував допис на своїй сторінці в X.
Дивіться також Не готові прощатися з Росією: Угорщина та Словаччина "підуть до суду" через рішення ЄС
Що заявив Сіярто?
Угорський міністр заявив, що обговорив з американською сторону "перспективи миру в Україні".
Угорщина – єдина країна в Європі, яка з самого початку підтримувала мирні зусилля Дональда Трампа. Ми не постачали зброю, тримали дипломатичні канали відкритими,
– написав Сіярто.
Тож з огляду на це Угорщина, відома своєю проросійською позицією, вирішила, що готова провести "мирний саміт".
Останні гучні заяви Угорщини
Прем'єр Орбан пожалівся Рубіо на Україну за "втручання у виборчий процес в Угорщині". Також той заявив, що Україні нібито "фінансує" його політичних суперників.
-
Також нещодавно Орбан закликав країни не надавати фінансову допомогу Україні, пояснивши, що війна шкодить бізнесу. Тоді ж угорський прем'єр назвав канцлера Німеччини Мерца "слабким", не вимовивши при цьому його імені публічно.