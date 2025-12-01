Сторони також обговорювали гарантії безпеки для України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC News.
Про що мовилося на переговорах у Маямі?
Окрім територій, у Маямі делегації України та США обговорювали гарантії безпеки для України, а також долю мільярдів доларів російських активів, заморожених західними країнами, та можливі вибори в Україні. Для росіян питання активів "ключове", каже джерело.
За словами джерела видання, Росія не відмовляється від своєї вимоги, щоб Україна покинула неокуповану територію Донбасу, а Україна відмовляється це робити.
Я думаю, що тут є спільне бачення того, що йдеться не лише про припинення війни, що дуже важливо; йдеться про забезпечення майбутнього України, майбутнього, яке, як ми сподіваємося, буде більш процвітаючим, ніж будь-коли,
– сказав він журналістам після переговорів з Рустем Умеров.
Гарантії безпеки для України від "коаліції рішучих" готові
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Коаліція завершила підготовку гарантій безпеки для України, очікуються обговорення зі США.
Плануються консультації з Росією для з'ясування готовності Кремля до мирного врегулювання.