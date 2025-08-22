Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подчеркнул, что почти все окружение российского диктатора выступает за прекращение войны. Однако несмотря на это глава Кремля настроен до последнего продолжать боевые действия, надеясь окончательно покорить Украину, передает 24 Канал.

На что надеется Путин и как его остановить?

Владимир Путин просто не представляет Россию без контроля над территорией Украины, а также Балтии. Хотя его страна все больше впадает в зависимость – экономическую и политическую – от Китая, диктатор считает, что это в нынешних условиях лучше, чем прекращение войны.

Глава Кремля всячески пытается затянуть мирный процесс, выступая против западных войск в Украине и требуя сокращения численности ВСУ.

В самой России не скрывают мотив таких действий. Вражеская пропаганда приводит сценарий Вьетнама, а именно падение Сайгона после сворачивания американской поддержки.

Пропагандисты изображают Украину Южным Вьетнамом, хотя конечно же подобный сценарий никогда не повторится. Именно поэтому мы идем путем сильной армии и гарантий безопасности, а Россия пытается разрушить этот подход, потому что верит в "повторение падения Сайгона" в будущем,

– пояснил Коваленко.

Справка: В 1955 – 1975 годах происходил конфликт между коммунистическим Северным Вьетнамом (при поддержке СССР и Китая) и Южным Вьетнамом, которого поддерживали США и их союзники. В 1973 году США вышли из войны, подписав Парижские соглашения и выведя войска. После этого Южный Вьетнам остался один на один с мощным противником. После этого коммунисты быстро пошли в наступление и захватили столицу Южного Вьетнама – Сайгон.

Чиновник отметил, что на Путина влияют исключительно те действия, которые ускоряют крах экономики России. Он заявил, что попытка выиграть время для главы Кремля должна обернуться дорогим удовольствием.

Напомним, что в Кремле заявили, что Россия должна иметь право голоса в вопросах гарантий безопасности для Украины. Это вызвало сомнения в готовности Путина заключить соглашение и сорвало переговоры Вашингтона и Москвы.

Ранее, по данным СМИ, диктатор на саммите в Аляске якобы сказал Трампу, что открыт к гарантиям безопасности для Киева "вроде статьи 5", касающихся обязательств НАТО по коллективной обороне.