Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Запорожья, отметив, какие деньги предлагают россияне тем, кто решит пойти служить в оккупационную армию по контракту. Также как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, враг перебрасывает живую силу с Сумского направления на Запорожье, где намерен наступать.
Какими обещаниями оккупанты заманивают на контрактную службу?
Корреспондент отметил, что россияне пытаются набрать людей по контракту с оккупированных территорий.
Тем, кто не очень умный, предлагают в объявлениях за контракт с российской армией сразу 800 тысяч рублей и потом зарплату от 210 тысяч рублей,
– объяснил он.
Также заманивают на контракт обещаниями списания долгов по кредиту до 10 миллионов рублей.
Однако в регионах России выплаты контрактникам не 800 тысяч рублей, а, по словам корреспондента, вдвое больше. Хотя даже в некоторых российских регионах снизились бюджеты практически в два раза. Также разве что в Белгородской области дают 800 тысяч рублей, как и на оккупированных территориях.
Кто воюет на Покровском направлении?
Кроме того, по словам офицера ВСУ, подполковника Сергея Цехоцкого, россияне в боях на Покровском направлении используют сейчас прежде всего жителей так называемых "днр" и "лнр". Он подчеркнул, что россиянам их "точно не жалко". Речь идет о жителях оккупированной части Донетчины и Луганщины, которые, по мнению офицера ВСУ, являются "максимально избитыми морально", и они "не понимают, что с ними произошло и в какую беду они попали".
Что известно о мобилизационных процессах в России?
- Главнокомандующий Сырский рассказал, что враг с начала 2025-го сформировал две новые дивизии, а до конца года планирует – создать еще восемь. Также россияне ежемесячно увеличивают свою группировку на примерно 9 тысяч личного состава.
- Аналитики ISW считают, Владимир Путин избегает объявления очередной частичной мобилизации, ведь боится вызвать недовольство внутри страны. Поэтому планирует увеличить рекрутирование добровольцев через совместную деятельность с проправительственными НПО (неправительственными организациями).
- Также, как отметила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, в 10 регионах России был уменьшен объем выплат по контракту с министерством обороны. По ее словам, "вознаграждение снизили с 3,5 миллиона рублей до 3 миллионов". Но это привело к всплеску желающих подписать контракт, ведь россияне пытаются успеть получить выплаты хотя бы на эту сумму, пока ее еще не снизили.