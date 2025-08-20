Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Запорожья, отметив, какие деньги предлагают россияне тем, кто решит пойти служить в оккупационную армию по контракту. Также как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, враг перебрасывает живую силу с Сумского направления на Запорожье, где намерен наступать.

Какими обещаниями оккупанты заманивают на контрактную службу?

Корреспондент отметил, что россияне пытаются набрать людей по контракту с оккупированных территорий.

Тем, кто не очень умный, предлагают в объявлениях за контракт с российской армией сразу 800 тысяч рублей и потом зарплату от 210 тысяч рублей,

– объяснил он.

Также заманивают на контракт обещаниями списания долгов по кредиту до 10 миллионов рублей.

Однако в регионах России выплаты контрактникам не 800 тысяч рублей, а, по словам корреспондента, вдвое больше. Хотя даже в некоторых российских регионах снизились бюджеты практически в два раза. Также разве что в Белгородской области дают 800 тысяч рублей, как и на оккупированных территориях.

Кто воюет на Покровском направлении?

Кроме того, по словам офицера ВСУ, подполковника Сергея Цехоцкого, россияне в боях на Покровском направлении используют сейчас прежде всего жителей так называемых "днр" и "лнр". Он подчеркнул, что россиянам их "точно не жалко". Речь идет о жителях оккупированной части Донетчины и Луганщины, которые, по мнению офицера ВСУ, являются "максимально избитыми морально", и они "не понимают, что с ними произошло и в какую беду они попали".

