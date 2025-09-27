Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios, передает 24 Канал.
Какую роль в войне играет численность армии России?
Владимир Зеленский объяснил, что количество российских солдат не всегда будет преимуществом Владимира Путина. По словам украинского лидера, с начала полномасштабного вторжения мобилизация в России имела "определенный формат".
Однако популярность российского диктатора начала падать из-за официальной мобилизации. Тогда Кремль начал платить россиянам, чтобы привлечь их в армию.
Президент Украины отметил, что Путин боится своего общества. Люди в России не хотят мобилизации, потому что боятся умереть на фронте, который даже не на их территории. По словам Зеленского, много российских солдат плачут, разговаривая с родными, потому что вынуждены идти на фронт, где погибнут.
У нас есть много записей их телефонных разговоров...Они (российские солдаты – 24 Канал) плачут с женами, с родителями, молодые ребята. Они боятся, но ничего не могут сделать, потому что, если они не будут идти вперед на фронт – их убьют,
– сказал украинский лидер.
Зеленский добавил, что США и международные санкции могут ограничить возможности Кремля платить за мобилизацию, что уменьшит его способность содержать армию в будущем.
Что известно о мобилизации в России?
Бывшие заключенные массово покидают российскую армию. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала объяснил, что чаще всего это происходит в лагерях подготовки в Ростовской, Донецкой и Запорожской областях.
Российские генералы применяют различные схемы для обмана своих солдат и получения выгоды, в частности через финансовые махинации.
Кремль может запустить новую волну частичной мобилизации в конце сентября 2025 года, чтобы поддержать давление на украинские войска из-за недостатка средств на контрактников.
Россия ежемесячно привлекает в армию не менее 35 000 человек. С начала 2025 года заключено около 280 000 контрактов.