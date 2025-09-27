Про це розповів Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios, передає 24 Канал.

Яку роль у війні грає чисельність армії Росії?

Володимир Зеленський пояснив, що кількість російських солдатів не завжди буде перевагою Володимира Путіна. За словами українського лідера, з початку повномасштабного вторгнення мобілізація в Росії мала "певний формат".

Проте популярність російського диктатора почала падати через офіційну мобілізацію. Тоді Кремль почав платити росіянам, щоб залучити їх до армії.

Президент України наголосив, що Путін боїться свого суспільства. Люди в Росії не хочуть мобілізації, бо бояться померти на фронті, який навіть не на їхній території. За словами Зеленського, багато російських солдатів плачуть, розмовляючи з рідними, бо змушені йти на фронт, де загинуть.

У нас є багато записів їхніх телефонних розмов…Вони (російські солдати – 24 Канал) плачуть із дружинами, з батьками, молоді хлопці. Вони бояться, але нічого не можуть вдіяти, бо, якщо вони не йтимуть уперед на фронт – їх уб'ють,

– сказав український лідер.

Зеленський додав, що США та міжнародні санкції можуть обмежити можливості Кремля платити за мобілізацію, що зменшить його здатність утримувати армію у майбутньому.

