Военнослужащий Сил ТрО ВСУ, политический эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу о том, удается ли россиянам набирать в свою армию нужное количество личного состава. Также он объяснил, как за полгода изменилась наступательная тактика врага.

К теме Покровск и Мирноград под угрозой окружения: что там происходит и как изменилась линия фронта за неделю

Как россияне поддерживают наступательный потенциал возле Покровска?

Мусиенко отметил, что враг несет масштабные потери на Покровском направлении. Он фактически вывел из боевого состава 155 бригаду морской пехоты, которую более месяца назад сняли с Курского направления, где она действовала в рамках наступательных действий на Сумщину. Тогда враг планировал там прорыв, но не сумел его осуществить.

Эта российская бригада сначала частично участвовала в боях на Новопавловском направлении, а затем ее перебросили на Покровский. И сейчас 155 бригада потеряла боеспособность, –

объяснил он.

Сегодня, по словам военного, наблюдается интересная тенденция. По сравнению с прошлым периодом, когда России удавалось компенсировать потери и еще и дополнительно добирать личный состав, сейчас ситуация вышла на плато.

Россия может набрать только то количество личного состава, которое было ликвидировано, компенсируя только текущие потери, которые понесла в течение определенного периода. А более этого количества людей россияне уже не могут привлечь в свою армию,

– подчеркнул он.

Эта тенденция, по словам политического эксперта, свидетельствует о том, что несмотря на меры Кремля по усилению призыва резервистов, привлечения контрактников, наемников со всего мира, активного давления на солдат срочной службы, чтобы они не демобилизовались, а подписывали контракт, пока удается только компенсировать потери. И этот фактор позволяет им вести боевые действия.

Какова ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

В то же время на фронте противник сузил свою наступательную активность. С конца весны – начала лета обсуждалась так называемая летняя кампания российских войск. Тогда враг наступал в сторону Сумщины, на Харьковщине и в Донецкой области. Также пытался осуществлять штурмовые действия на Запорожском направлении и значительно активизировался в районе островов на Херсонщине. Тогда, по мнению военного, ситуация была даже более угрожающая.

Обратите внимание! В СБУ рассказали, что в течение октября бойцы ведомства отминусовали на Покровском направлении 1500 оккупантов. Также они уничтожили 20 танков, 62 боевые бронированные машины, 39 артиллерийских систем и РСЗО, 10 средств ПВО, 8 средств РЭБ / РЭР, 532 единицы автотранспорта, 592 вражеские позиции и укрепления, 2 склада боеприпасов и 1 склад ГСМ.

"Сегодня же россияне наступают на Покровском направлении и также поддерживают давление на Лиманском и Новопавловском. Еще они пытаются давить Купянск. Хотя на этом участке удалось заблокировать продвижение противника", – отметил Александр Мусиенко.

В то же время не наблюдается активизация врага на севере на Сумщине или на Запорожском направлении, где он проводит определенные действия. Но его наступательные активности, в частности, с помощью бронетехники, завершались, по словам военного, неудачно.

Это происходит, в частности, из-за того, что Россия концентрируется большими силами на направлении Покровск – Мирноград, а меньше атакует на Сумщине или на Харьковщине в направлении Волчанска,

– отметил военный эксперт.

Все давление, добавил он, оккупанты сосредоточили на Покровском направлении. И именно ценой больших потерь им удается сейчас поддерживать там наступательную активность.

К каким мобилизационным мерам прибегает Россия?