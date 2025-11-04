Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення військових.
Дивіться також "Це наша держава, це наш Схід": Зеленський побував на Покровському та Добропільському напрямках
Що зараз відбувається в Покровську?
Ворог продовжує просочуватися в Покровськ. Однак українські захисники роблять все можливе, щоб росіяни не могли захопити місто й виконати злочинні накази Кремля.
Так активні дії для оборони Покровська робили бойові групи спеціального призначення 3 полку Сил спеціальних операцій. Військові успішно проводять розвідку і знищують окупантів. Їх виявляють у посадках та в будинках. Доля ворога Після виявлення – в руках українських бійців.
На опублікованому відео спецпризначенці показали фрагменти роботи однієї із таких тактичних груп. Вони зачистили від ворога міську забудову.
ССО продовжує виконувати спеціальні дії у місті,
– йдеться в повідомленні.
Дії бійців ССО в міській забудові Покровська: дивіться відео
Для чого Росія хоче захопити Покровськ?
Росія зосередила понад чверть свого наявного в Україні угруповання для того, щоб швидко захопити Покровськ. Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів, що окупанти мають вказівку від вищого керівництва на захоплення Покровська й Мирнограда до 15 листопада. Так з Покровська росіянам відкриється шлях далі.
За його словами, для захисту від ворога Сили оборони повинні застосувати альтернативні моделі дій, зокрема, залучити додаткові підрозділи й діяти нестандартно.
Оборона Покровська: останні новини
1 листопада до Покровська гелікоптером прибув десант Головного управління розвідки. Вони під особистим керівництвом начальника Кирила Буданова провели в місті операцію з виявлення й знешкодження ворога.
Попри важкі бої, що точаться в Покровську українські захисники змогли відсунути російських окупантів поблизу міста, що дозволило відкрити коридор для логістики. ЗСУ прагне розімкнути кільце противника.
Покровськ є стратегічним містом для обох сторін. Росіянам не можна його віддавати, бо з міста відкривається плацдарм для подальшого наступу на Донбасі.