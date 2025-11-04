Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Офісу президента і телеграм-канал Зеленського.

Що робив Зеленський на Донеччині 4 листопада?

Президент приїхав на Покровський напрямок, де зустрівся з військовими 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Найголовнішою темою стала оперативна ситуація поблизу Покровська та на його околицях.

Гарант на Покровському напрямку / Фото з телеграм-каналу Зеленського

Сьогодні зустрівся з воїнами в їхній смузі відповідальності та відзначив державними нагородами. Багато важливих питань обговорили з військовими: ситуацію на передовій, забезпечення позицій усім необхідним, логістику, ротації, досвід бригади, розвиток напряму дронів, реалізацію програми контрактів "18–24", майбутній перехід на контрактну армію, комплектування бригади, підготовку військових та цифровізацію процесів в армії,

– написав Зеленський.

Зеленський на Покровському напрямку: дивіться відео

Також Зеленський був на Добропільському напрямку

До того Зеленський зустрівся з військовими на пункті управління 1 корпусу Національної гвардії України "Азов", який разом із суміжними підрозділами веде оборону на Добропільському напрямку.

Зеленському доповіли Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, командир корпусу Денис Прокопенко та командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол.

Зеленський на Донеччині: дивіться відео

Військові доповіли про:

продовження ліквідації Добропільського виступу,

зачищення та подальшу оборону Шахового,

роботу з укріплення флангів оборони Покровська й Мирнограда,

захист логістичних маршрутів.

Вони кажуть, що ворог не полишає спроб відновити позиції на Добропільському виступі.

Маю честь сьогодні бути тут і особисто нагородити вас. Шановні наші воїни, дякую за захист України та нашої територіальної цілісності. Ви несете службу на такому важливому напрямку. Це наша держава, це наш схід України. Бажаю вам здоров'я, бережіть себе. І, безумовно, – перемоги над ворогом кожного дня,

– сказав президент.

Президент на Сході / Фото з телеграм-каналу Зеленського та сайту ОП

Гарант обговорив із військовими такі питання:

зброю,

масштабування виробництва дронів,

розвиток і масштабування оптоволоконних технологій,

потреби бригад,

тіснішу взаємодію дронових і наземних підрозділів, зокрема паралельне застосування артилерії, далекобійних і високоточних снарядів,

досвід 1 корпусу НГУ "Азов",

звільнення полонених.

Окрім азовців, Зеленський зустрівся з військовими на пункті управління 4 бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж".

Заслухав доповідь командира про ситуацію на Добропільському напрямку. Детально обговорили з військовими потреби бригади, виробництво й централізоване постачання дронів: наземних роботизованих платформ, тяжких бомберів та інших, виготовлення типових боєприпасів для них,

– написав Зеленський.

Яка ситуація на Добропільському напрямку?

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в коментарі 24 Каналу заявив: Сили оборони біля Добропілля справді ліквідували 2 російські котли. Україна має певний успіх у районі Кучерового Яру та Нового Шахового. Втім, про повноцінний контрнаступ поки не йдеться.

Олександр Сирський днями сказав, що ЗСУ посилили тиск на Добропільський виступ. Це роблять, щоб відволікти росіян від Покровська.