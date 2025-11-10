Про це 24 Каналу розповів політолог Петро Олещук, зауваживши, що теперішній підхід Трампа щодо Росії не надто ефективно працює. Можливо, президент США не усвідомлює логіку Кремля. Вони готові багато чим пожертвувати заради своїх імперських амбіцій. Путін досі вважає, що всіх переможе, і не збирається йти на угоду.

Як Трамп може натиснути на Путіна?

Як наголосив Олещук, судячи з усього, Путіну буквально все одно на російську економіку. Він ще раніше довірив управління нею професіоналам, а сам зайнявся геополітичними справами. Відповідно його мало тривожать проблеми в російській економіці.

Вже була в ЗМІ інформація, що Трамп хотів серйозно поговорити з Путіним про економіку та торгівлю, а той почав читати історичну лекцію про Рюрика. Це ж невипадково. Економічний тиск – не те, чим можна досягти швидкого результату з Путіним,

– сказав Олещук.

При цьому Трамп має інші важелі впливу на Путіна. І один з них він вже застосовував. Коли йшлося про можливу передачу Україні ракет "Томагавк", то росіяни аж забігали.

Тут Путін реагує значно жвавіше. І це просто на саму згадку. Це вже безпекове питання та питання військового престижу. Росіяни одразу забігали як таргани, коли ця інформація з'явилася,

– сказав політолог.

При цьому Трамп досить швидко перестав розвивати тему з "Томагавками". Але якраз приліт цих ракет ближче до Москви був би чудовим аргументом, аби Путін сів за переговори.

