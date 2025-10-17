Певна плутанина виникла через те, що Tomahawk, який на озброєнні з 1983 року, за цей час пройшов цілий ряд модернізацій і різні версії ракети мають різні дальності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

Яка справжня дальність ракети Tomahawk?

Дальність у 2500 кілометрів формально дає змогу вражати навіть віддалені регіони Росії, зокрема Воркуту, та "діставати за Урал". Натомість 1300 кілометрів обмежує можливості лише європейською частиною Росії, де зосереджена більшість стратегічних об’єктів ворога.

Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес в інтерв'ю 24 Каналу зазначив, що удари по російській нафтопереробній інфраструктурі можуть змусити Путіна задуматися про завершення війни в Україні.

В актуальних варіантах робоча дальність становить близько 1600 кілометрів. Певна плутанина виникла через те, що Tomahawk, прийнятий на озброєння в 1983 році, пройшов низку модернізацій, і різні модифікації мали різні радіуси дії.

Наразі останньою версією є Block V (з’явилась у 2021 році), при цьому все ще актуальною є й версія Block IV, що була вперше представлена у 2006 році. Раніше випускали Block III (з 1993 року). Block II з’явився майже одразу після прийняття Tomahawk на озброєння, у 1984 році.

Водночас максимальна дальність у 2500 кілометрів була характерна тільки для ранніх ядерних конфігурацій – TLAM-N та Block II TLAM-A (середина-кінець 1980-х). Ці варіанти мали більший радіус дії передусім через те, що ядерна бойова частина W80 важила лише близько 130 кілограмів, що значно менше за звичайну конвенційну БЧ (приблизно 450 кілограмів). Менша маса корисного навантаження дозволяла ракеті взяти більше палива, а отже летіти далі.

І що важливо – Tomahawk TLAM-N та Block II TLAM-A уже не належать до активного арсеналу. За наявними даними, усі ядерні Tomahawk були виведені з експлуатації у 2010 році. Ще раніше, на виконання договору РСМД, у 1991 році були утилізовані окремі наземні носії BGM-109G Gryphon із ядерними боєголовками.

Тобто наразі жодна сучасна Tomahawk офіційно не має дальності 2500 кілометрів. Після переходу на конвенційну одиничну БЧ вагою близько 1000 фунтів (близько 454 кілограми) дальність Block II знизилася до близько 1300 кілометрів.

У Block III 1993 року бойова частина стала легшою. Згідно з повідомленнями виробника, Block III, що отримав супутникову навігацію, оснащено "удосконаленою унітарною боєголовкою". Вона була меншою за початкову 1000-фунтову, але зберігала ефективність, при цьому дозволяючи ракеті брати більше палива.

Для Tomahawk Block III TLAM-C з унітарною БЧ тоді заявляли дальність близько 1700 кілометрів. Натомість її касетна версія TLAM-D мала приблизно 1300 кілометрів. Касетні варіанти пізніше були перероблені під унітарні боєголовки. Щодо Block III TLAM-C, у планах ВМС на 2020 рік було згадано про їх зняття з озброєння та утилізацію.

У версії Block IV (2006 рік), до якої додали можливість перепрограмування під час польоту завдяки двосторонньому супутниковому каналу передачі даних і покращеній навігації, дальність стабілізувалася на рівні близько 1600 кілометрів. При цьому офіційно маса бойової частини фігурує на рівні 454 кілограми.

Tomahawk Block V (2021 рік) має дві підверсії. Block Vb – для ураження наземних цілей – зберігає дальність близько 1600 кілометрів, але отримує нову багатофункціональну унітарну БЧ із розширеними можливостями. Block Va – протикорабельна модифікація – оснащена, ймовірно, активнопасивною РЛС наведення та може мати інші характеристики дальності.

Тому, підсумовуючи, якщо вести мову про Tomahawk, який потенційно можуть отримати для України, то реалістичною робочою дальністю є 1600 кілометрів; можливість використання окремих Block III з дальністю 1700 кілометрів теоретично існує, якщо такі ракети не були утилізовані.

Які цілі зможе уразити Україна з допомогою Tomahawk?