Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост президента Дональда Трампа в Truth Social.

Смотрите также США разблокировали возможности закупки ракет и систем Patriot, – Зеленский

Почему правительство США не возобновляет работу?

Уже шестой день в США продолжается шатдаун, ведь Сенат провалил голосование за законопроект о временном финансировании правительства. Голосование завершилось распределением голосов 45 против 50, однако для поддержки проекта их нужно 60.

Демократы просят, чтобы к законопроекту о временном финансировании добавили продолжение налоговых льгот для уязвимых слоев. Республиканцы эту идею не поддерживают.

В остановке работы правительства Дональ Трамп обвинил Демократическую партию, которая блокирует голосование. Он отметил, что такая неприятная ситуация произошла в период "самого успешного экономического периода".

Это, к сожалению, повлияло на так много программ, услуг и других элементов общества, от которых зависят американцы – и этого не должно было произойти. Я рад сотрудничать с демократами над их провальной политикой здравоохранения или чем-либо другим, но сначала они должны позволить нашему правительству снова открыться,

– написал президент США.

Дональд Трамп призвал демократов позволить возобновить работу правительства уже вечером. Для разрешения ситуации с ними якобы идут переговоры. Однако лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что общение пока не происходит, однако члены партии ждут, когда президент будет готов сесть за стол переговоров.

Стоит отметить! Демократы хотят, чтобы официально были расширены налоговые льготы на страховые взносы, чтобы помочь американцам пользоваться услугами частной медицинской страховки, как это предусматривает Закон о доступном медобслуживании – так называемого Obamacare. Республиканцы выступают категорически против этой нормы.

Чем грозит шатдаун в США для Украины?

Ранее сообщалось, что правительство США в состоянии частичного шатдауна из-за отсутствия утвержденного бюджета не сможет поставлять оружие в Украину. Однако президент Владимир Зеленский заявил, что для поддержки Украины шатдаун не нанес проблем. Поставка оружия продолжается в рамках программы PURL.

Шатдаун является провалом для самого Трампа

Профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг в эфире 24 Канала рассказал, что Дональд Трамп не любит демократов, а потому ему будет трудно говорить с ними, чтобы прекратить блокирование работы правительства. Аналитик считает, что это личный провал президента, ведь именно он должен решить эту проблему.

Что известно о начале шатдауна в США?