6 октября Владимир Зеленский провел совместную пресс-конференцию с премьером Нидерландов. Журналисты поинтересовались, как перерыв в работе американского правительства может сказаться на поставках оружия Украине, передает 24 Канал.
Помешает ли "шатдаун" военным поставкам Украине?
Президент подчеркнул, что несмотря на "шатдаун", американское оружие продолжает поступать в Украину. США не заблокировали поставки, и это важно.
Сейчас главная проблема по поставкам вооружения Киеву – это деньги.
Американцы разблокировали возможности закупки Patriot, не только ракет, но и систем. И вопрос исключительно в деньгах. То есть есть плюсы, видите, есть и минусы. Как только что-то мы там дипломатически разблокировали, то появляются другие дефицитные вещи. Поэтому я рассчитываю на замороженные активы,
– заявил глава государства.
Президент объяснил, что сейчас через программу PURL союзники Украины покупают для нее дефицитное оружие, которое только есть в США. Прежде всего, речь идет о системах воздушной защиты такие, как Patriot, NASAMS, IRIS-T и Hawk. Украина продолжает получать эти системы, однако скорость поставки зависит прежде всего от финансирования.
Зеленский перечислил страны, которые делают наибольшие взносы в PURL. Это Нидерланды, Германия, Канада, Швеция, Дания и Норвегия. Отдельно он упомянул за поддержку балтийских государств, которые хоть и имеют меньшие бюджеты, однако остаются на стороне Украины.
Справка: "Шатдаун" – это когда государственные учреждения временно прекращают работу, потому что Конгресс не принял бюджет или не продолжил финансирование. 1 октября впервые за 7 лет американское правительство приостановило свою работу из-за несогласования финансирования.
Последние новости о военной помощи Украине
- Недавно издание The Telegraph написало, что переговоры между Украиной и США о военной помощи и сотрудничестве в сфере беспилотников приостановили из-за "шатдауна".
- Издание Reuters считает, что поставки крылатых ракет Tomahawk большой дальности в Украину пока маловероятны по меньшей мере из-за их резервирования для нужд ВМС США. Украина может получить другое вооружение меньшей дальности.
- WSJ в свою очередь писало, что США рассматривают возможность передачи Киеву крылатых ракет Barracuda, дальностью более 800 километров. Это простое дешевое оружие, которое можно собрать с отверткой и гаечным ключом. Barracuda-500 предназначена для массового производства и массированных ударов.