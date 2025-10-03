Такая ситуация сложилась на фоне усиления агрессии России и провокаций против Европы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
Смотрите также Передача ракет Tomahawk Украине маловероятна: Reuters назвало возможную альтернативу
Как шатдаун повлиял на переговоры?
Издание пишет, что переговоры между Украиной и США о военной помощи и сотрудничестве в сфере беспилотников приостановили после того, как американское правительство прекратило работу из-за отсутствия соглашения по госбюджету.
Встречи представителей стран сорвались из-за того, что сотни тысяч федеральных служащих ушли в отпуск. По словам украинского чиновника, главное беспокойство заключается в возможных задержках с поставками оружия.
Все будущие проекты немного пострадали, потому что люди из Пентагона, Госдепартамента и Белого дома не встречаются, и мы теряем время из-за этого прекращения работы,
– сообщил украинский источник.
По данным издания, Киев надеялся на масштабный контракт с США по обмену технологиями БпЛА, который мог бы достигать миллиардов долларов. Участие в этой инициативе поддержали как Зеленский, так и Трамп, но сейчас переговоры на паузе.
The Telegraph констатирует, что на прошлой неделе президент США неожиданно изменил свою позицию, заявив, что Украина может вернуть обратно оккупированные территории. Также появились сообщения о возможной передаче ракет Tomahawk.
В то же время украинские и международные гуманитарные организации предостерегают, что срыв переговоров может стать серьезным ударом, поскольку сейчас российская сторона усиливает атаки против Украины и провоцирует европейские страны.
Что этому предшествовало?
- Сенат Конгресса США, как сообщили в четверг, 2 октября, не смог принять ни один из 2 законопроектов о продлении финансирования правительства, чтобы предотвратить шатдаун. Это первый за почти 7 лет шатдаун в стране, то есть с 2019 года.
- Представитель Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский в эфире 24 Канала отметил, что эта ситуация ставит под сомнение то, что Трамп хороший переговорщик, поскольку он не смог договориться с демократами, чтобы избежать этого.
- По его словам, помощь Украине в этой ситуации относится к критической, потому что это военная сфера, которая включена в нацбезопасность. Чем продолжительнее будет шатдаун, тем понадобится больше времени на то, чтобы передать Украине оружие.