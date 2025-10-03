Така ситуація склалася на тлі посилення агресії Росії та провокацій проти Європи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.
Як шатдаун вплинув на переговори?
Видання пише, що переговори між Україною та США про військову допомогу та співпрацю у сфері безпілотників призупинили після того, як американський уряд припинив роботу через відсутність угоди щодо держбюджету.
Зустрічі представників країн зірвалися через те, що сотні тисяч федеральних службовців пішли у відпустку. За словами українського урядовця, головне занепокоєння полягає в можливих затримках із поставками зброї.
Всі майбутні проєкти трохи постраждали, бо люди з Пентагону, Держдепартаменту та Білого дому не зустрічаються, і ми втрачаємо час через це припинення роботи,
– повідомило українське джерело.
За даними видання, Київ сподівався на масштабний контракт із США щодо обміну технологіями БпЛА, який міг би сягати мільярдів доларів. Участь у цій ініціативі підтримали як Зеленський, так і Трамп, але зараз переговори на паузі.
The Telegraph констатує, що минулого тижня президент США неочікувано змінив свою позицію, заявивши, що Україна може повернути назад окуповані території. Також з'явилися повідомлення про можливу передачу ракет Tomahawk.
Водночас українські та міжнародні гуманітарні організації застерігають, що зрив переговорів може стати серйозним ударом, оскільки зараз російська сторона посилює атаки проти України та провокує європейські країни.
Що цьому передувало?
- Сенат Конгресу США, як повідомили у четвер, 2 жовтня, не зміг ухвалити жоден із 2 законопроєктів щодо продовження фінансування уряду, щоб запобігти шатдауну. Це перший за майже 7 років шатдаун в країні, тобто з 2019 року.
- Речник Українського конгресу Америки Андрій Добрянський в етері 24 Каналу наголосив, що ця ситуація ставить під сумнів те, що Трамп гарний перемовник, оскільки він не зміг домовитися з демократами, аби уникнути цього.
- За його словами, допомога Україні в цій ситуації відноситься до критичної, бо це військова сфера, яка включена до нацбезпеки. Чим тривалішим буде шатдаун, тим знадобиться більше часу на те, аби передати Україні зброю.