Про це в етері 24 Каналу нагадав речник Українського конгресу Америки Андрій Добрянський, наголосивши на тому, що і сьогодні аналогічна ситуація. Він підкреслив, що Трамп не звернувся на тлі цього до американської громадськості.

Як шатдаун вплине на надання допомоги Україні?

Шатдаун стався через те, що Конгрес не зміг узгодити фінансування, робота уряду значною мірою призупинена. Республіканці пропонували ухвалити короткострокове фінансування без додаткових умов для продовження роботи уряду.

Демократи навпаки вимагали внести до бюджету продовження субсидій і податкових пільг на медичне страхування. Для ухвалення бюджету республіканцям потрібно було 60 голосів, це потребувало підтримки кількох демократів, але вони її не отримали.

Речник Українського конгресу Америки наголосив на тому, що ця ситуація ставить під сумнів те, що Трамп гарний перемовник, оскільки він не зміг домовитися з демократами, аби уникнути шатдауну. Добрянський зазначив, що демократи очікували на обговорення, діалог з республіканцями, якого не сталося.

Проблема є не тільки для американців, а й військових. Шатдаун означає те, що фінансування з федерального уряду не виходить, свої виплати військові отримають після шатдауну,

– пояснив Добрянський.

Речник Українського конгресу Америки зауважив на тому, що американський лідер цього року звільнив чималу кількість федеральних працівників, аби зменшити уряд. Він прогнозує, що, як мінімум, шатдаун триватиме до наступного тижня. Попереднього разу він тривав 35 днів.

Допомога Україні в цій ситуації, як пояснив Добрянський, відноситься до критичної, бо це військова сфера, яка включена до національної безпеки США. Чим тривалішим буде цьогорічний шатдаун, тим, з його слів, знадобиться більше часу на те, аби передати Україні зброю.

