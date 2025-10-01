Це перший за 7 років шатдаун в країні. Про це повідомляє 24 Канал з посилання на CNN.

Що відомо про шатдаун в США?

Це перше припинення роботи уряду з 2019 року. Відтак, перший за майже 7 років шатдаун у Штатах почався опівночі з 30 вересня на 1 жовтня за місцевим часом (07:00 за Києвом).

Конгрес зайшов у глухий кут і не зміг узгодити фінансування, тож наразі ніхто в Капітолії не знає, що буде далі. Наразі уряд США призупинив більшу частину своєї діяльності.

До слова, це вже 3 призупинення роботи уряду за президентства Дональда Трампа.

За даними CNN, республіканці вимагають, щоб демократи погодилися продовжити чинне фінансування ще на сім тижнів. Водночас демократи відмовляються це робити без суттєвих поступок.