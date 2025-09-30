Про таке розповідає 24 Канал із посиланням на матеріал CNN.

Як Сполученим Штатам загрожує шатдаун?

Нещодавня зустріч президента США з лідерами демократів у Конгресі закінчилася без конкретних результатів через суперечності в питанні охорони здоров'я.

Очільник Білого дому звинуватив демократів у відсутності поступок, що призвело до ситуації, коли не вдається дійти згоди щодо розв'язання державних питань. Трамп також критикував їхні плани надавати медичну допомогу нелегальним мігрантам.

Так, загострення політичної ситуації у Вашингтоні, за словами Трампа, може призвести до припинення діяльності федеральних органів влади.

Ніщо не визначено наперед, але я б сказав, що це (шатдаун – 24 Канал), ймовірно, неминуче,

– зауважив Трамп.

Зауважте! Шатдаун, або тимчасове припинення роботи федеральних органів влади у США, може статися вже в середу, 1 жовтня, якщо Конгрес і президент не домовляться про фінансування.

В такому випадку багато урядових установ частково закриються, а сотні тисяч державних службовців відправляться у неоплачувані відпустки або ж працюватимуть без зарплати, поки фінансування не відновиться.

До того ж така зупинка спричинить затримки у випуску економічних звітів.

Обмеження роботи федеральних установ повпливає і на космічну промисловість. У разі часткового припинення роботи уряду NASA змушене буде призупинити майже всю свою діяльність, окрім заходів, пов'язаних із захистом життя та майна.

Затримка через шатдаун може відтермінувати запуск місії Artemis 2, яка є ключовою для випробування космічного корабля Orion та ракети SLS.

