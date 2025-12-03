Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, якщо ми кажемо про осяжні перспективи на півтора року, то зможемо встояти з певною кількістю втрати територій. Тобто певна частина нашої землі може бути окупована Росією, однак це не можна буде назвати оперативним проривом противника.

Якою буде війна, якщо зникне допомога від Заходу?

Юрій Федоренко вважає, якщо Україна частково залишиться без допомоги, то по лінії боєзіткнення будуть населені пункти, які противнику вдасться окупувати.

На мою думку, загалом ми зможемо вистояти й зберегти переважну більшість наших територій. Але водночас військово-дипломатичне керівництво нашої держави активно працює над розширенням горизонтів, можливістю залучення фінансування для боєздатності нашої держави,

– зауважив він.

Тому, за словами командира "Ахіллесу", якби всі наші партнери виконали ті зобов'язання, які взяли на себе, то у 2026 році Україна б мала безпрецедентно високий бюджет на оборону, адже нікому не відомо, коли війна завершиться.

Ми можемо аналізувати противника, його стан, те, що відбувається в Україні, наші мобілізаційні спроможності, і говорити, що в осяжній перспективі наступних півтора року Україна зможе триматися. Для цього потрібне надійне фінансування, забезпечення та далекобійне ракетне озброєння,

– наголосив він.

Однак чи отримуватиме Україна все необхідне, з огляду на політику США, поки невідомо. Проте Федоренко підкреслив, що багато чого також залежить від кожного з нас.

Мовиться про наполегливу працю на тому місці, де перебуває кожен громадянин, адже від цього залежить, як міцно стоятиме фронт.

А від того, наскільки міцно він стоїть, залежить те, як ми можемо повертати цей "маятник" постійно на бік України, отримувати додаткові дивіденди для обороноздатності й перспективу вистояти у цій війні,

– додав командир "Ахіллесу".

Тому, якщо працювати в єдиному пориві, то все буде добре, і Україна зможе вистояти.

