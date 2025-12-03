Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, если мы говорим о обозримых перспективах на полтора года, то сможем устоять с определенным количеством потери территорий. То есть определенная часть нашей земли может быть оккупирована Россией, однако это нельзя будет назвать оперативным прорывом противника.

Какой будет война, если исчезнет помощь от Запада?

Юрий Федоренко считает, если Украина частично останется без помощи, то по линии боестолкновения будут населенные пункты, которые противнику удастся оккупировать.

По моему мнению, в целом мы сможем выстоять и сохранить подавляющее большинство наших территорий. Но в то же время военно-дипломатическое руководство нашего государства активно работает над расширением горизонтов, возможностью привлечения финансирования для боеспособности нашего государства,

– отметил он.

Поэтому, по словам командира "Ахиллеса", если бы все наши партнеры выполнили те обязательства, которые взяли на себя, то в 2026 году Украина бы имела беспрецедентно высокий бюджет на оборону, ведь никому не известно, когда война завершится.

Мы можем анализировать противника, его состояние, то, что происходит в Украине, наши мобилизационные способности, и говорить, что в обозримой перспективе следующих полтора года Украина сможет держаться. Для этого нужно надежное финансирование, обеспечение и дальнобойное ракетное вооружение,

– подчеркнул он.

Однако будет ли получать Украина все необходимое, учитывая политику США, пока неизвестно. Однако Федоренко подчеркнул, что многое также зависит от каждого из нас.

Говорится об упорном труде на том месте, где находится каждый гражданин, ведь от этого зависит, как крепко будет стоять фронт.

А от того, насколько крепко он стоит, зависит то, как мы можем возвращать этот "маятник" постоянно на сторону Украины, получать дополнительные дивиденды для обороноспособности и перспективу выстоять в этой войне,

– добавил командир "Ахиллеса".

Поэтому, если работать в едином порыве, то все будет хорошо, и Украина сможет выстоять.

