Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал CNN.

Как Соединенным Штатам грозит шатдаун?

Недавняя встреча президента США с лидерами демократов в Конгрессе закончилась без конкретных результатов из-за противоречий в вопросе здравоохранения.

Глава Белого дома обвинил демократов в отсутствии уступок, что привело к ситуации, когда не удается прийти к согласию по решению государственных вопросов. Трамп также критиковал их планы оказывать медицинскую помощь нелегальным мигрантам.

Так, обострение политической ситуации в Вашингтоне, по словам Трампа, может привести к прекращению деятельности федеральных органов власти.

Ничто не определено заранее, но я бы сказал, что это (шатдаун – 24 Канал), вероятно, неизбежно,

– заметил Трамп.

Заметьте! Шатдаун, или временное прекращение работы федеральных органов власти в США, может произойти уже в среду, 1 октября, если Конгресс и президент не договорятся о финансировании.

В таком случае многие правительственные учреждения частично закроются, а сотни тысяч государственных служащих отправятся в неоплачиваемые отпуска или будут работать без зарплаты, пока финансирование не восстановится.

К тому же такая остановка повлечет задержки в выпуске экономических отчетов.

Ограничение работы федеральных учреждений повлияет и на космическую промышленность. В случае частичного прекращения работы правительства NASA вынуждено будет приостановить почти всю свою деятельность, кроме мероприятий, связанных с защитой жизни и имущества.

Задержка из-за шатдауна может отсрочить запуск миссии Artemis 2, которая является ключевой для испытания космического корабля Orion и ракеты SLS.

