Как Соединенным Штатам грозит шатдаун?
Недавняя встреча президента США с лидерами демократов в Конгрессе закончилась без конкретных результатов из-за противоречий в вопросе здравоохранения.
Глава Белого дома обвинил демократов в отсутствии уступок, что привело к ситуации, когда не удается прийти к согласию по решению государственных вопросов. Трамп также критиковал их планы оказывать медицинскую помощь нелегальным мигрантам.
Так, обострение политической ситуации в Вашингтоне, по словам Трампа, может привести к прекращению деятельности федеральных органов власти.
Ничто не определено заранее, но я бы сказал, что это (шатдаун – 24 Канал), вероятно, неизбежно,
– заметил Трамп.
Заметьте! Шатдаун, или временное прекращение работы федеральных органов власти в США, может произойти уже в среду, 1 октября, если Конгресс и президент не договорятся о финансировании.
В таком случае многие правительственные учреждения частично закроются, а сотни тысяч государственных служащих отправятся в неоплачиваемые отпуска или будут работать без зарплаты, пока финансирование не восстановится.
К тому же такая остановка повлечет задержки в выпуске экономических отчетов.
Ограничение работы федеральных учреждений повлияет и на космическую промышленность. В случае частичного прекращения работы правительства NASA вынуждено будет приостановить почти всю свою деятельность, кроме мероприятий, связанных с защитой жизни и имущества.
Задержка из-за шатдауна может отсрочить запуск миссии Artemis 2, которая является ключевой для испытания космического корабля Orion и ракеты SLS.
