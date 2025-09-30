В своей речи он раскритиковал пацифизм, об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Эрика Догерти в соцсети X.
Что Хэгсет сказал генералам?
Глава Пентагона Пит Гегсет произнес речь перед высшими генералами США, где призвал "готовить к войне", но "не потому что мы хотим воевать, а потому что мы хотим мира".
Единственные люди, которые заслуживают мира, это те, кто готов вести войну, чтобы защитить его. Вот почему пацифизм такой наивный и опасный... либо вы защищаете свой народ и суверенитет, или будете подчиняться чему-то или кому-то,
– сказал Хегсет.
Речь он начал с того, что США имеют "самую сильную, самую смертоносную и самую подготовленную армию на планете", а потому на них никто не способен напасть.
США могут передать Украине ракеты Tomahawk
О запросе Украины на дальнобойные ракеты сначала сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что окончательное решение о передаче ракет еще не принято и находится в компетенции Трампа.
Представитель Путина Дмитрий Песков в комментарии пропагандистам отметил, что в Кремле слышали заявления американцев. Сейчас их подробно и серьезно анализируют.