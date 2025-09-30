Сегодня Трамп встречается с генералами и адмиралами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на распорядок Белого дома.

Смотрите также В Раде хотят выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира: появился проект постановления

Что известно о заявлении, которое готовит Трамп?

Президент США Дональд Трамп планирует сделать заявление в Белом доме в 18:00 по киевскому времени 30 сентября.

Сегодня в распорядке дня президента Соединенных Штатов встреча с генералами и адмиралами на базе морской пехоты в штате Вирджиния. Ее созвал глава Пентагона Пит Хегсет.

Политолог и майор Вооруженных сил Украины Андрей Ткачук в эфире 24 Канала сказал, что новая риторика США частично стала результатом дипломатической работы Украины и устойчивости ее Вооруженных Сил. В Вашингтоне уже не верят кремлевским обещаниям о быстрых победах и осознают, что громкие заявления Кремля были неправдой.

Зеленский назвал позицию Трампа "сбалансированной"