Сегодня Трамп встречается с генералами и адмиралами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на распорядок Белого дома.
Смотрите также В Раде хотят выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира: появился проект постановления
Что известно о заявлении, которое готовит Трамп?
Президент США Дональд Трамп планирует сделать заявление в Белом доме в 18:00 по киевскому времени 30 сентября.
Сегодня в распорядке дня президента Соединенных Штатов встреча с генералами и адмиралами на базе морской пехоты в штате Вирджиния. Ее созвал глава Пентагона Пит Хегсет.
Политолог и майор Вооруженных сил Украины Андрей Ткачук в эфире 24 Канала сказал, что новая риторика США частично стала результатом дипломатической работы Украины и устойчивости ее Вооруженных Сил. В Вашингтоне уже не верят кремлевским обещаниям о быстрых победах и осознают, что громкие заявления Кремля были неправдой.
Зеленский назвал позицию Трампа "сбалансированной"
Зеленский заявил, что позиция Трампа по Украине сбалансирована, у него есть глубокое понимание того, что происходит на поле боя и, что важно, оно совпадает с реальностью, которую видит Украина.
Глава государства сказал, что задача Украины сегодня сохранить новый настрой Соединенных Штатов Америки относительно войны, и этот взгляд сейчас совпадает с настроением Европы.