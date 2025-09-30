У своїй промові він розкритикував пацифізм. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Еріка Догерті у соцмережі X.
Дивіться також Трамп сьогодні зробить заяву у Білому домі
Що Гегсет сказав генералам?
Голова Пентагону Піт Гегсет виголосив промову перед найвищими генералами США, де закликав "готувати до війни", але "не тому що ми хочемо воювати, а тому що ми хочемо миру".
Єдині люди, які заслуговують на мир, це ті, хто готовий вести війну, щоб захистити його. Ось чому пацифізм такий наївний і небезпечний... або ви захищаєте свій народ і суверенітет, або будете підкорятися чомусь або комусь,
– сказав Гегсет.
Промову він почав з того, що США мають "найсильнішу, найсмертоноснішу та найпідготовленішу армію на планеті", а тому на них ніхто не здатний напасти.
США можуть передати Україні ракети Tomahawk
Про запит України на далекобійні ракети спершу повідомив віцепрезидент США Джей Ді Венс.
Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що остаточне рішення про передання ракет ще не ухвалене і перебуває в компетенції Трампа.
Речник Путіна Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистам наголосив, що у Кремлі чули заяви американців. Наразі їх детально та серйозно аналізують.