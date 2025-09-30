Что именно прекратит работать?

Прекращение финансирования заставит NASA остановить почти всю деятельность, за исключением абсолютно необходимой для защиты жизни и имущества, сообщает Space.com. Будет работать только небольшой штат основных сотрудников, которые будут обеспечивать безопасность критически важных активов, информирует 24 Канал.

К ним относятся астронавты на борту Международной космической станции (МКС), спутники, находящиеся на орбите, и другие операции, связанные с безопасностью.

Кстати, в 2018 году во время аналогичной ситуации около 95% работников NASA были отправлены домой.

В то же время большинство исследований, управление контрактами, связи с общественностью и программные разработки будут заморожены. Ситуация с подрядчиками неоднозначна: некоторые смогут продолжить работу по ранее профинансированным контрактам, тогда как другие будут вынуждены остановиться из-за отсутствия доступа к объектам и невозможности координации с коллегами из NASA.

Что будет с миссией на Луну?

Особое беспокойство вызывает судьба миссии Artemis 2 – первого за более чем полвека пилотируемого полета вокруг Луны. Запуск запланирован уже на 5 февраля, и любая задержка может сдвинуть его на конец стартового окна в апреле.

Однако руководство NASA надеется получить исключение для продолжения подготовки к этой миссии, поскольку она является критически важной с точки зрения безопасности.

Пауза в работе над новыми миссиями, тестировании оборудования и разработке технологий может привести к дальнейшим задержкам и увеличению расходов после восстановления финансирования. Эта ситуация усиливает неопределенность для работников, которые уже сталкиваются с возможными сокращениями из-за общего уменьшения бюджета агентства, информирует AP News.

Почему миссия Artemis 2 настолько важна?

Миссия Artemis 2 является первым пилотируемым полетом в рамках новой лунной программы NASA. Ее цель – отправить четырех астронавтов в путешествие вокруг Луны и безопасно вернуть их на Землю, что станет ключевым испытанием для космического корабля Orion и сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS).

Важность этой миссии заключается в нескольких аспектах:

Это будет первая за более чем 50 лет миссия , которая доставит людей на Луну , со времен программы "Аполлон" в 1972 году. Она символизирует возвращение человечества к исследованию глубокого космоса.

, , со времен программы "Аполлон" в 1972 году. Она символизирует возвращение человечества к исследованию глубокого космоса. Основная задача Artemis 2 – проверить все системы жизнеобеспечения, управления и навигации корабля Orion в реальных условиях с экипажем на борту. Это критически важный тест перед более сложными миссиями.

В состав экипажа вошли трое американских астронавтов (Рейд Вайзмен, Виктор Гловер, Кристина Кох) и один канадский (Джереми Гансен). Миссия станет исторической, ведь она включает первую женщину, первого темнокожего человека и первого неамериканца, которые совершат полет к Луне.

Успешное завершение Artemis 2 является обязательным условием для следующего этапа – миссии Artemis 3, что имеет целью высадку астронавтов на поверхность Луны. Таким образом, Artemis 2 является решающим шагом в долгосрочной стратегии NASA по созданию постоянного присутствия на Луне и подготовки будущих пилотируемых миссий на Марс.