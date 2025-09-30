Що саме припинить працювати?

Припинення фінансування змусить NASA зупинити майже всю діяльність, за винятком абсолютно необхідної для захисту життя та майна, повідомляє Space.com. Працюватиме лише невеликий штат основних співробітників, які забезпечуватимуть безпеку критично важливих активів, інформує 24 Канал.

До них належать астронавти на борту Міжнародної космічної станції (МКС), супутники, що перебувають на орбіті, та інші операції, пов'язані з безпекою.

До речі, у 2018 році під час аналогічної ситуації близько 95% працівників NASA були відправлені додому.

Водночас більшість досліджень, управління контрактами, зв'язки з громадськістю та програмні розробки будуть заморожені. Ситуація з підрядниками неоднозначна: деякі зможуть продовжити роботу за раніше профінансованими контрактами, тоді як інші будуть змушені зупинитися через відсутність доступу до об'єктів та неможливість координації з колегами з NASA.

Що буде з місією на Місяць?

Особливе занепокоєння викликає доля місії Artemis 2 – першого за понад пів століття пілотованого польоту навколо Місяця. Запуск запланований вже на 5 лютого, і будь-яка затримка може зсунути його на кінець стартового вікна у квітні.

Проте керівництво NASA сподівається отримати виняток для продовження підготовки до цієї місії, оскільки вона є критично важливою з погляду безпеки.

Пауза в роботі над новими місіями, тестуванні обладнання та розробці технологій може призвести до подальших затримок та збільшення витрат після відновлення фінансування. Ця ситуація посилює невизначеність для працівників, які вже стикаються з можливими скороченнями через загальне зменшення бюджету агентства, інформує AP News.

Чому місія Artemis 2 настільки важлива?

Місія Artemis 2 є першим пілотованим польотом у рамках нової місячної програми NASA. Її мета – відправити чотирьох астронавтів у подорож навколо Місяця та безпечно повернути їх на Землю, що стане ключовим випробуванням для космічного корабля Orion та надважкої ракети-носія Space Launch System (SLS).

Важливість цієї місії полягає у кількох аспектах:

Це буде перша за понад 50 років місія , яка доставить людей до Місяця , з часів програми "Аполлон" у 1972 році. Вона символізує повернення людства до дослідження глибокого космосу.

, , з часів програми "Аполлон" у 1972 році. Вона символізує повернення людства до дослідження глибокого космосу. Основне завдання Artemis 2 – перевірити всі системи життєзабезпечення, керування та навігації корабля Orion у реальних умовах з екіпажем на борту. Це критично важливий тест перед більш складними місіями.

До складу екіпажу увійшли троє американських астронавтів (Рейд Вайзмен, Віктор Гловер, Христина Кох) та один канадський (Джеремі Гансен). Місія стане історичною, адже вона включає першу жінку, першу темношкіру людину та першого неамериканця, які здійснять політ до Місяця.

Успішне завершення Artemis 2 є обов'язковою умовою для наступного етапу – місії Artemis 3, що має на меті висадку астронавтів на поверхню Місяця. Таким чином, Artemis 2 є вирішальним кроком у довгостроковій стратегії NASA щодо створення постійної присутності на Місяці та підготовки майбутніх пілотованих місій на Марс.