Коли ракета знову полетить?

Одинадцятий випробувальний політ ракети Starship заплановано на 13 жовтня. Він багато в чому повторюватиме успішну попередню місію, що відбулася 26 серпня. Тоді перший ступінь, прискорювач Super Heavy, успішно приводнився у запланованій зоні в Мексиканській затоці, а другий ступінь, корабель Ship, здійснив аналогічну посадку в Індійському океані біля узбережжя Австралії, попередньо розгорнувши вісім макетів інтернет-супутників Starlink, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення SpaceX.

У новому польоті цілі залишаються тими ж: ракета знову спробує розгорнути вісім макетів супутників, а її частини мають приводнитися у тих самих районах. Водночас SpaceX продовжує свої стрес-тести: як і під час десятого польоту, з корабля навмисно знімуть кілька плиток теплозахисного екрана, щоб перевірити найвразливіші місця конструкції під час входу в атмосферу.

Головною інновацією місії стане випробування нової конфігурації двигунів на прискорювачі Super Heavy. Для фінального етапу посадки він використає п'ять із 33 двигунів Raptor замість звичних трьох. Це рішення, за словами представників SpaceX, додасть системі резервування на випадок раптового відключення одного з двигунів.

У майбутньому саме така схема з п'ятьма двигунами стане стандартом для наступного покоління прискорювачів Super Heavy версії 3.

Цей запуск також стане другим для конкретного прискорювача Super Heavy, який вже літав у березні в рамках восьмої місії. Тоді він повернувся на базу Starbase для захоплення механічними маніпуляторами вежі, що є запланованим методом приземлення для обох ступенів ракети під час операційних польотів.

У SpaceX зазначають, що 24 з 33 двигунів Raptor на цьому прискорювачі вже мають досвід польотів. Це вже другий випадок повторного використання прискорювача Super Heavy – вперше це сталося під час дев'ятого польоту 27 травня, пише Space.

Що далі?

Flight 11 стане останнім для поточної, другої версії Starship , висота якої в зібраному стані сягає 121 метра.

, висота якої в зібраному стані сягає 121 метра. Наступна, третя версія, що дебютує у дванадцятому польоті, буде ще вищою – 124,4 метра.

А в планах на 2027 рік – версія 4, висота якої може сягнути 142 метрів.

Нагадаємо, SpaceX розробляє Starship з амбітною метою – допомогти людству колонізувати Марс, що є давньою мрією засновника компанії Ілона Маска. Для колоністів уже створюють медичного ШІ-асистента, а також розглядають різні варіанти для забезпечення зв'язку, в тому числі й комунікаційний супутник від стороннього виробника.