Об этом он заявил во время общения с репортерами, передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Смотрите также Проходила в закрытом формате: в Майами закончилась встреча делегаций США и Украины

Что сказал Трамп о коррупционном расследовании в Украине?

В Майами состоялись переговоры делегаций от Украины и США. По словам Трампа, американская переговорная команда "чувствует себя хорошо" после встречи.

Однако он отметил, сейчас в Украине есть ряд "мелких, но непростых проблем". На уточняющий вопрос журналистки, о каких именно проблемах идет речь, Трамп прямо заявил: "В Украине сложилась ситуация с коррупцией – и это не помогает".

Несмотря на это, он отметил, что считает перспективы мирного урегулирования реалистичными.

Я думаю, что есть хорошие шансы, что мы сможем заключить соглашение,
– сказал глава Белого дома.

Трамп также добавил, что и Москва, и Киев заинтересованы в завершении войны. "Россия хотела бы, чтобы все это закончилось. И Украина, я знаю, тоже хочет завершения", – сказал он.

В то же время президент США подчеркнул, что не устанавливал никаких дедлайнов для переговоров между Россией и Украиной.

Кроме того, Дональд Трамп также уточнил, что спецпосланник Стив Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе.

Какие итоги переговоров в Майами?

  • В воскресенье, 30 ноября, украинская и американская делегации провели очередной раунд переговоров, целью которых было согласование шагов к справедливому и устойчивому миру.

  • По данным WSJ, стороны среди прочего обсуждали возможные сроки проведения выборов в Украине и вопрос потенциального обмена территориями с Россией.

  • Украинский дипломат Сергей Кислица положительно оценил атмосферу встречи, назвав ее "интересной, конструктивной и благоприятной для прогресса". Он также отметил работу Марко Рубио и Джареда Кушнера.

  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон стремится не только гарантировать безопасность Украины, но и создать условия для ее будущего развития.